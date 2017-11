Dani García también da largas sobre su renovación

Dani García es uno de los futbolistas que sigue el Betis para la próxima temporada. Acaba contrato, como Pau López, y se presenta como una oportunidad para doblar el puesto de pivote junto a Javi García a coste cero.

El centrocampista del Eibar sigue dando largas acerca de una posible extensión con el cuadro armero y aplaza a más adelante las conversaciones. "Ni me preocupa ni me afecta. Estoy muy tranquilo y centrado en sacar esto adelante. Tengo contrato hasta junio y hasta entonces hay tiempo para hablar. No tengo prisa de nada", ha dicho el medio.

Ausente en el último partido antes del parón, Dani García será una de las principales novedades del Eibar en el regreso a la competición mañana ante el Betis en Ipurua. "Prácticamente he encadenado una lumbalgia, un partido de sanción... Este mes he estado bastante parado y estoy con ganas de jugar. El parón ha servido para corregir cosas", explicó el centrocampista vasco en una entrevista en Mundo Deportivo, donde elogió a los verdiblancos: "Es un equipo con mucha calidad, han hecho una gran plantilla. Para nosotros son vitales todos los partidos desde el principio de la temporada. Si antes eran finales, ahora mucho más. Que esto no sirva para presionarnos, pero sí para darnos cuenta de que hay que sumar".

Y es que, los armeros viven una situación diametralmente opuesta a la del curso anterior, con sólo dos puntos de colchón sobre el descenso, aunque el capitán espera levantar el vuelo. "El error es comparar con el año pasado. Ha habido muchos cambios, estamos encajando muchos goles por fallos nuestros y no estamos teniendo suerte de cara a gol. De aquí a Navidad se verá dónde va a estar el equipo, vienen los partidos de verdad", destacó.