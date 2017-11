A Poyet no le falta el trabajo, ya tiene pretendiente

Gustavo Poyet podría tener muy pronto nuevo equipo y afrontar una nueva aventura en Escocia, donde los medios locales le sitúan como uno de los principales candidatos a entrenar al Rangers.

Al que fuera entrenador del Betis no le ha faltado trabajo desde que fue despedido por el club verdiblanco el pasado 11 de noviembre de 2016. A pesar de su mala gestión en el banquillo del Benito Villamarín, el extécnico también de Brighton, Sunderland y AEK sólo estuvo en el paro 15 días, el tiempo que tardó en firmar por el Shanghai Shenhua de China, donde estuvo hasta el pasado mes de septiembre.

'Daily Mail' le preguntó por el interés del Rangers escocés y Poyet se mostró receptivo: "Nadie me ha llamado ni me ha dicho nada, pero es un trabajo que me interesaría".

Tim Sherwood, extécnico del Tottenham, es según la prensa británica el otro candidato al banquillo de Ibrox Park.