Setién: "Ojalá yo también hubiera conocido antes a Joaquín"

Quique Setién ha valorado hoy en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra el Eibar distintos asuntos de la actualidad del Betis. Ha llamado la atención que el técnico cambiará a partir de ahora la forma de informar sobre los lesionados y será el mismo quien facilite la información en sus comparecencias públicas.

17 días de parón: "Hemos tenido muchísima intensidad en los últimos días para afrontar el partido. No es fácil conciliar todo. Hay muchos intereses y no es sencillo encontrar fechas o momentos. La gente que lo hace ya ha pensado en ello, sobre todo en los futbolistas y la competición y lo que suponen tantos partidos. La solución, claro, sería la de jugar menos partidos, pero hay tantos intereses..."

El Eibar, en un momento delicado: "En ningún momento he pensado que la situación del Eibar nos pueda favorecer. Al contrario. Saben lo que se están jugando. Siempre son competitivos y exigen muchísimo. Jugar en su campo condiciona mucho. Espero al mejor Eibar de los últimos años. Fuertes, intensos, que con balón compromenten mucho. Puntualmente pueden estar peor en los números, pero lo que veo en los partidos no refleja su puesto en la clasificación".

El estado de Feddal, Campbell y la forma de informar: "Hemos cambiado algunas cosas con la información de las lesiones. Las recibiréis de mí a través de las ruedas de prensa. Será una información clara y real, no vamos a engañar a nadie, pero no vamos a hablar cada día de cosas pequeñas. En el caso de Feddal el problema es más serio de lo que esperábamos. Lo tiene en el tendón de Aquiles. Lo ha sufrido en otras etapas de su carrera. Cuando se agudiza hay que parar. A veces más tiempo, a veces menos. Al colocarse la bota vuelve a sentir molestias y no le queremos poner en riesgo. Está llevando un tratamiento y esperamos que vuelva lo antes posible. Campbell tiene un problema que se ha considerado resolverlo de manera definitiva si es posible. Está en una evolución quizá un poco más lenta, pero tampoco es una cosa alarmante. Francis va bien la evolución, se le encontró un problema, se le ha resuelto y ya entrenará con el grupo".

Joaquín ha dicho que ojalá le hubiera conocido antes: "Y yo también a él. Yo agradezco mucho las palabras de Joaquín, como todas las palabras de elogio cuando son sentidos. A él mismo se lo he dicho. La primera explicación que les doy a mis jugadores cuando llego es que quiero ser uno de ellos y que cada uno tiene que saber cuál es su posición. Mientras haga el trabajo que tiene que hacer estaré a muerte con Joaquín y con cualquier jugador. El acierto o el error lo valoraré, pero el compromiso es lo que miro. La relación tiene que ser cercana y honrada. No sólo con Joaquín, que es muy abierto. Eso es compatible con la exigencia, el compromiso y la honradez profesional".

Ha coincidido con Berizzo, ¿sabe ya lo que significa un derbi?: "Empezaré a entender el derbi cuando llegue el momento. Todo el mundo habla de eso, pero ya habrá tiempo para eso cuando llegue".

El equipo pierde consistencia fuera de casa: "Hoy hemos tenido cerca de 40 minutos de vídeo en los que hemos analizado muchas acciones en las que nos equivocamos y tenemos que mejorar considerablemente. En algunos casos hay falta de concentración. En general el equipo tiene que tener más atención en defensa. No es una cuestión de actitud, es de atención. A veces simplemente el rival te supera porque es mejor o hace acciones de mérito que no puedes defender, pero a nivel general el equipo tiene que tener más consistencia. Se confunde que el por el hecho de que nos guste tener el balón nos desentendemos de otras cosas".

¿Está LaLiga resuelta?: "Resuelta, con la cantidad de puntos que quedan, creo que no. Las diferencias que marca la clasificación son considerables. Pero habrá un momento de la temporada en el que al Barcelona, quizá porque lo vea muy fácil, se le van a acercar. Creo que no habrá tanta diferencia a final de temporada y no descarto un cambio en la tabla".