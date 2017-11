Eibar-Betis (5-0): En crisis y con la cara colorada

Está claro, después de que sólo haya ganado un partido fuera de casa (hacerlo en el Bernabéu está guay, pero la victoria da los mismos puntos), que hay un Betis con dos caras: uno, en el Villamarín, fuerte y dominante; y otro, fuera, demasiado cándido y desdibujado. Los propios jugadores han advertido a Quique Setién en alguna ocasión de que como visitantes hay que hacer otras cosas, pero el técnico cántabro sigue empecinado en tratar de jugar igual. Y, como en Las Palmas, no le va bien. Ante un Eibar muy castigado por las lesiones y que no andaba fino, tampoco. 'Manita' de realidad y la cara colorada, después de sumar un punto de los últimos nueve y de encajar unos cuantos de goles.

El larguísimo parón y el juego de choque del rival, en el que José Luis Mendilibar rescataba su clásico 4-4-2, invitó al técnico verdiblanco a introducir varias novedades en su once. La mayoría, discutibles. El cántabro, que había dejado en casa a un Tello que no termina de arrancar, se decantó por el criticado Nahuel y Joaquín en las bandas, mientras que en el centro juntó a Camarasa y Fabián, optando por Sergio León en la punta y recuperando en el costado zurdo a otro que le está costando alcanzar su mejor nivel: Durmisi. La idea pasaba por no entrar en un juego de contacto, sino por tener el balón, pero los armeros, que además del dibujo recuperaron sus mejores señas, lo impidieron y castigaron después a una frágil defensa que habrá que recomponer de nuevo.

En el 4´, González González obvió una clara falta sobre Fabián en el vértice del área. Parecía que el Betis iba a mandar, y el caso es que fue el Eibar el que golpeó primero y quien seguiría golpenado duro a un Betis que se fue pronto a la lona. Inui puso un balón aparentemente inofensivo al punto de penalti y Amat falló en la marca sobre Sergi Enrich, quien celebró el tanto como suyo pese a que fue el zaguero catalán quien se lo introdujo en su propia portería (1-0, 6´). Cuatro minutos después, cuando todos se estaban acordando ya del lesionado Feddal, Amat vio una amarilla. En la falta, el Eibar puso en práctica una acción ensayada que llevó a un disparo de Arbilla desde la frontal, a un despeje irregular de Adán y, finalmente, a un golpeo de Oliveira que no encontró portería. El susto no hacía más que confirmar que los verdiblancos no estaban cómodos. Ni siquiera con Joaquín metiéndose por dentro para ayudar en la salida. Cada vez que el portuense trataba de salir tocando, le hacían falta. La cara de Setién en el banquillo era un poema. Lo único destacable en ataque de los verdiblancos fue que Durmisi la puso dentro del área y Juncá la despejó de cabeza y el balón fue a parar al brazo a Charles dentro del área. Voluntario no fue, desde luego.

El Eibar entraba una y otra vez por fuera, con Juncá e Inui, con Capa y Alejo. Lo de siempre: intensidad, presión, incursiones por las bandas y balones al área. Y así llegó el 2-0, tras un centro del lateral zurdo que encontró, solo como la una, a Escalante. Javi García y Barragán eran los béticos que estaban más cerca, aunque realmente lejos.

El plan de Setién, con hombres como Nahuel, Camarasa, Fabián o Sergio León desaparecidos, hacía aguas por todas partes. Urgía un cambio drástico de timón que el cántabro no se atrevió a dar en el descanso. Y lo acabaría pagando. Tras desperdiciar Sergio León (Camarasa le dio un pase exquisito) un mano a mano contra el portero, llegó el 3-0. Tras una acción muy discutible, eso sí. González González decretó penalti y expulsión de Mandi, quien pudo agarrar a Charles, pero fuera del área. El brasileño no falló desde los 11 metros, ya con Sanabria y Guardado listos para entrar. Tras el tanto, no obstante, Setién sólo metió al mexicano, pasando a un 4-3-2 y retrasando a Javi García al eje de la defensa.

Pese a estar medio muerto, el Betis pudo meterse rápido en el partido, merced a una contra que, tras una asistencia maravillosa de Joaquín con su zurda, desperdició incomprensiblemente un Sergio León a quien segundos después se le unió en la doble punta Sanabria. Sería para nada, porque Capa y Alejo volverían a hacer de las suyas por la derecha pasado el 70: el ex del Alcorcón percutió, la puso en el área, la dejó pasar Enrich y la cazó Charles para firmar su doblete (4-0). Habría más. Diez minutos después llegó el 5-0, obra de Enrich. De nuevo, un tanto fabricado por los laterales, por Juncá a Capa. Setién nunca los supo parar. Realmente, nunca supo lo que hacer y cuando lo hizo, fue tarde. Toca meditar. Lo de hoy es preocupante.

Ficha técnica:

SD. Eibar: Dmitrovic; Capa, Arbilla, Paulo Oliveira, Juncá; Iván Alejo (Rubén Peña, m. 76), Dani García, Escalante (Joan Jordán, m.69), Inui; Sergi Enrich (Kike García, m. 81)y Charles.

Real Betis: Adán; Barragán, Mandi, Amat, Durmisi; Javi García; Joaquín (Sanabria, m. 62), Camarasa (Boudebouz, m. 70), Fabián, Nahuel (Guardado, m. 57); y Sergio León.

Goles: 1-0, m. 6: Amat, en propia puerta. 2-0, m. 30: Escalante. 3-0, m. 56: Charles, de penalti. 4-0, m. 71: Charles. 5-0, m. 80: Sergi Enrich.

Árbitro: González González (Comité Castellano-Leonés).Expulsó con roja directa a Mandi en el minuto 55. Amonestó a Amat, Escalante, Arbilla y Guardado. Incidencias: 4.638 espectadores en el estadio de Ipurúa, con presencia de seguidores verdiblancos. Noche húmeda y fría en Eibar.