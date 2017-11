Eibar-Betis: Sometidos a un tercer grado

Por megafonía ya se oye el nombre del Betis. Se acabó la larga espera para los verdiblancos, que después de 17 días de parón liguero buscan dar otro pasito hacia el crecimiento sostenido. Para ello, hoy deberán pasar por la sala de interrogatorios en la que se convertirá el Municipal de Ipurua, donde el Eibar les va someterá esta noche (21:00 h) a un tercer grado para intentar sonsacar todo lo bueno y todo lo malo que los jugadores de Quique Setién han hecho en este ilusionante pero irregular inicio de temporada.

Al entrenador bético no le va eso de poner paños calientes. No suele edulcorar la realidad y es sincero en sus análisis. Ya fue interrogado ayer y, donde otros habrían blandido brillantes números en posesión y goles a favor y una meritoria octava plaza, Setién admitó sin tapujos que su Betis tiene dos caras: una brillante en casa y otra algo peor a domicilio, donde "faltan concentración y consistencia defensiva", aspectos que hacen que lejos del Benito Villamarín sólo haya logrado cuatro de sus 17 puntos y seis de 21 tantos.

Hoy, el Eibar le va a exigir que mejore en esa asignatura que tiene pendiente. Los armeros, a pesar de su delicada situación clasificatoria, se caracterizan por ser un equipo compacto, que va con intensidad a los balones divididos, que no concede espacios, que se junta para cerrar los pasillos interiores y que no vacila a la hora de explotar el juego directo si no tiene balón y no logra imprimir velocidad.

No obstante, el trabajadísimo conjunto de Mendilibar no sólo va a exigir a los heliopolitanos que mejore esos puntos débiles que ha estudiado en vídeos. También va a provocar que no renuncie a la que es su mejor arma hasta ahora: la puntería. El Betis es uno de los equipos que menos disparos necesita para hacer un gol y eso le va a venir muy bien para ganar al Eibar, el segundo equipo que menos tiros a su portería concede (9,7 por partido). Será vital, por lo tanto, que Sanabria y Sergio León no mojen su pólvora.

El paraguayo y el cordobés se volverán a disputar el puesto de '9' en igualdad de condiciones, ya que si bien el primero tuvo que ser infiltrado la semana pasada, está totalmente recuperado y listo para salir de inicio.

Con Durmisi de vuelta a la lista y, casi con total seguridad, a la titularidad, prácticamente las únicas dudas están en punta y en el centro del campo, donde Camarasa e incluso Narváez podrían dar descanso a Fabián y/o a Guardado, que vienen de jugar con sus selecciones.

Son fijos Barragán y Javi García y Feddal sigue de baja, por lo que Setién repetirá con la dupla Mandi-Amat en el eje de la zaga y todo apunta a que en bandas estarán Joaquín y Boudebouz, ya que Campbell tampoco está y Tello fue descartado.