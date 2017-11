Joaquín: "Tenemos mucha culpa"

Joaquín Sánchez, que jugó su partido número 250 en Primera como bético, no tenía motivos para sonreír tras la abultada derrota cosechada en Ipurua. "La verdad es que llevamos una racha negativa; en los últimos partidos no entramos bien. Hoy nos encontramos con dos goles en la primera parte y nos costó tener iniciativa. No supimos afrontarlo y hay que pensar en el siguiente. No es día para celebrar nada, queda mucho y tenemos un partido importantísimo el sábado en casa", apostilló el portuense, quien destacó que hay que "ser positivo y pensar en ello". "Nosotros tenemos mucha culpa del resultado", concluyó.