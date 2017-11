Mendilibar llama a un jugador del filial ante la plaga de bajas

El Eibar recibirá esta noche al Betis con hasta seis bajas en la lista de convocados, algunas de ellas de mucha importancia. El equipo de Mendilibar está teniendo muy mala fortuna en lo que va de temporada con las lesiones, el técnico aún no ha podido contar con todos sus jugadores en ninguna ocasión. Los problemas físicos de jugadores importantes están mermando el inicio de temporada de un Eibar que esta noche se tendrá que medir al Betis con media docena de bajas.



Pedro León, Ramis, Yoel, Fran Rico, Escalante y Christian Rivera son los futbolistas a los que Mendilibar no ha podido convocar para el partido contra el Betis. De estos jugadores, las bajas más sensibles son las de Pedro León, Ramis y Escalante. Pedro León fue el mejor jugador del Eibar la pasada temporada, se lesionó el pasado verano y aún no ha podido debutar. Precisamente se le esperaba para este duelo, pero la semana pasada el conjunto armero anunciaba que tendrá que operarse de la rodilla. Ramis llegó en 2015 y se convirtió en un pilar fundamental, su baja ha afectado mucho a la defensa. Escalante ha entrado y salido del once, pero siempre ha sido un fijo en la rotación y el Eibar nota su ausencia.



Con estas bajas, Mendilibar ha incluido en la lista al centrocampista del filial Imanol Sarriegi. Los 19 jugadores convocados son: Dmitrovic, Riesgo, Capa, Arbilla, Lombán, Gálvez, Paulo, Juncà, Cote, Dani García, Escalante, Jordán, Sarriegi, Alejo, Rubén Peña, Bebé, Inui, Charles, Kike García y Sergi Enrich.