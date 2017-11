Mendilibar: "No podemos ir a lo loco ante el Betis"

El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, aseguró que no quiere un "equipo tímido" de cara a la visita del Betis, destacando la importancia de que sus jugadores den "la cara" y sean "fuertes defensivamente". "Quiero ser el Eibar agresivo que hemos sido cuando hemos estado bien y hemos tenido confianza. No quiero perder esa chispa de valentía. No quiero un equipo tímido que esté a verlas venir, sino dar la cara e ir a por ellos desde un principio, pero siempre con sentido común, con cabeza", comentó en rueda de prensa previa al partido el técnico, que añadió: "No podemos ir a lo loco porque tienen gente buena arriba que a la mínima te hacen gol y jugar a contracorriente es complicado. Será importante ser fuertes defensivamente para poder atacar mejor".

Por otro lado, destacó el buen trato de balón y el peligro del ataque bético, resaltando que sus jugadores tendrán que robar balones "cerca del área" contraria. "Hay equipos que juegan desde atrás y tratan de hacerlo así siempre y hay otros que no. Si juegan en largo tendremos que intentar ganar segundas jugadas. Con ellos, tendremos que robar cerca del área", señaló Mendilibar.