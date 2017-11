El Betis deja abierta la puerta del mercado invernal

Uno de los dos consejeros delegados del Betis, José Miguel López Catalán, atendía a primera hora de la tarde de ayer a Cope Sevilla para analizar diferentes aspectos de la actualidad verdiblanca, empezando por la cita de este 23-N, en la que se debe sellar el paso adelante en clave societaria que se inició el pasado mes de julio con la firma del acuerdo con Manuel Ruiz de Lopera y Luis Oliver para que el club recuperar el paquete mayoritario de acciones, que ahora habrían de ser atomizadas.

"Buscamos un Betis gobernable, con varios grupos más fuertes accionarialmente, pero con muchos accionistas minoritarios que también controlen el club y que impidan que haya un rodillo, como se suele decir", apuntaba el empresario sevillano, que reconocía que los directivos, "como todos los béticos", están "disgustados por un partido inesperado que recuerda al pasado", en referencia al 5-0 del lunes ante el Eibar, si bien se mostraba "convencido de que no se va a repetir". En ese punto, la mano derecha de Haro aprovechó su intervención radiofónica para, en su nombre y en el de toda la familia heliopolitana, "desear lo mejor para Eduardo Berizzo", técnico del Sevilla, que sufre un cáncer de próstata.

En otro orden de cosas, López Catalán no cerró las puertas al mercado invernal, habida cuenta de que, tras las lesiones de Campbell y Feddal, que se prolongarán más de lo deseado en el tiempo, el Betis podría replantearse su decisión inicial de no hacer más incorporaciones que la de Rubén Castro, de vuelta de su aventura china: "No paramos de trabajar; en la dirección deportiva, tampoco. Se está pendiente de la evolución del equipo y de posibles lesiones, así que los técnicos trabajan para verano y para la próxima ventana de enero, aunque es verdad que el tope salarial está al límite. Eso sí, hay partidas que podrían ayudarnos a acudir al mercado si fuera necesario".

Por último, el vicepresidente bético pasó de puntillas por el tema del supuesto plagio de Ramón Alarcón -"no nos preocupa, pues está aclarado y al club no le afecta; consideramos que no hubo mala fe ni aprovechamiento", sentencia- y el hipotético cambio de espónsor técnico (con el retorno de Kappa): "Se acercan varias empresas, pero con Adidas tenemos una buena relación. No puedo decir más que eso; no pasa de ser un simple rumor, porque tenemos contrato con ellos por varias temporadas más".