Pezzella: "Mi objetivo es quedarme en la Fiorentina mucho tiempo"

El futuro no está en sus manos, pues depende de que la Fiorentina ejecute o no la opción de compra, que asciende a 11 millones de euros, pero Germán Alejo Pezzella (26) ya se ha pronunciado: quiere quedarse en la Serie A.

El todavía jugador del Betis ha concecido una entrevista a Radio Bruno en la que habla sobre sus objetivos y sus intenciones. "Cuando llegué aquí, inmediatamente dije que mi objetivo es quedarme mucho tiempo. Ahora bien, la decisión corresponde al club (la Fiorentina) y todavía queda mucho, por lo que debo pensar en el campeonato. Eso sí, si ejecutase la opción de compra, seríam feliz", ha cometado el italo-argentino.

"Claramente, jugar en España me ha ayudado y todo va bien, pero aún tengo que crecer mucho. Éste es un fútbol nuevo para mí, que me exige una mayor velocidad en defensa. Me gustaría dejar huella, como hicieron Passarella y Gonzalo Rodríguez", continuó un Pezzella que recuerda que sólo ha jugado "13 partidos" en el equipo 'viola'.

Para el Betis, que la 'Fiore' ejecutase la opción de compra sería, sin duda, un gran negocio. El club verdiblanco pagó 2,25 millones de euros por el 50 por ciento de su pase, primero, y posteriormente adquirió la otra mitad de su pase, se entiende que por una cantidad similar. Es decir, que, con el millón de la cesión, en Heliópolis podría ganarle casi ocho millones de euros. Prácticamente, el único legado de Macià...