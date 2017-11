Colocan al Betis tras una demandada ganga: Lucas Lima

El Betis no ve el mercado invernal como una prioridad, más allá del retorno de Rubén Castro y, llegado el caso de que se complique la lesión de Feddal, de una necesidad puntual para cubrir carencias sobrevenidas. Por el momento, la media punta no se antoja la zona con más urgencias, lo que no es óbice para que los técnicos verdiblancos analicen constantemente el mercado en busca de futbolistas interesantes y gangas inesperadas.

Una de ellas puede ser Lucas Lima (27), internacional brasileño que milita en el Santos y que se resiste a renovar con el conjunto albinegro, por lo que quedará libre el próximo 1 de enero. Mediocentro creativo y ofensivo, acostumbrado a jugar como volante en su país, por delante de un pivote o escorado a una banda, como interior, el de Marilia ha despertado el interés de Milan y Palmeiras, aunque desde Italia insisten en que el Betis no lo pierde de vista.

El Santos ha tirado, de hecho, la toalla, apostando por la cesión del sevillista Ganso como solución para compensar su baja, si bien en Heliópolis habría que hacer sitio antes, pues las tres plazas extracomunitarias están ocupadas por Campbell, Sanabria y Narváez, los dos últimos, todo sea dicho, con el proceso de nacionalización muy avanzado.