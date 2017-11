López Catalán: "Hoy es un día importante, espero una asistencia récord a la junta"

José Miguel López Catalán, vicepresidente del Betis, ha querido resaltar la importancia de la junta que tendrá lugar hoy en el Palacio de los Deportes de San Pablo donde necesitan quórum para poder ampliar el capital, dicho quórum está marcado en un 25 por ciento de asistencia. "Estamos covencidos que el apoyo de los béticos será mayor que el de otros años, estamos haciendo un llamamiento claro a los béticos, para que no se confíen, va a haber mucha asistencia. Es importante que los accionistas de referencia también asistan a la junta, como es su derecho, para debatir y votar a favor o en contra de las propuestas. Esperamos una asistencia récord. No sólo debemos tenemos un 25% para ampliar el capital si no que también se debe aprobar por 2/3 de los votos", ha explicado en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

El dirigente verdiblanco espera que tras la junta de esta tarde la normalidad llegue al Betis en lo institucional: "Lamentablemente estamos acostumbrados en los últimos años a tener muchas juntas, esperamos que esta sea la última de este tipo y podamos entrar en un periodo más normal, con una juntas ordinarias. Estamos un poco cansados de estas juntas a vida o muerte digamos, aún así, estoy contento porque hemos hablado con muchos socios y peñas, y están ilusionados con el poder tener una acción o más acciones. Es un día importante".

En eso ha querido incidir López Catalán, en que hoy es "un día importante" para el futuro del Betis y de los béticos. "Desde que llegamos hemos demostrado que somos dialogantes. Hemos tenido desencuentros entre nosotros pero siempre nos hemos vuelto a sentar y hablar para encontrar un frente común. Hoy es un día importante, se culmina un proceso, que elimina cualquier tipo de miedo o de sospecha que alguien haya tenido de este proceso. Hemos cumplido nuestro compromiso y ahí está la solución para que el Betis no esté en manos de un accionista mayoritario. Estamos palpando un apoyo casi unánime, queremos seguir creciendo con el club. Si luego las cosas no salen, siempre habrá una junta cada año para que nos apoyen o no", ha recalcado.

Por último, en cuanto el hecho de que Béticos por el Villamarín no haya mostrado su apoyo, el vicepresidente ha expresado: "Todo lo que estamos haciendo va de acuerdo con la ley. Entendemos por parte de BPV de algún tipo de pataleo pero cada uno es responsable de sus acciones, el bético es inteligente para saber lo que quiere cada uno".