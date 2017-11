López Catalán, sobre el mercado invernal y la vuelta de Rubén

Además de repasar el plano institucional, marcado por la junta de accionistas de la tarde de hoy, José Miguel López Catalán también ha analizado lo deportivo, todavía con el mal sabor de boca de la derrota en Ipurúa. "Pasamos un rato muy malo como todos los béticos, ayer estuvimos con Quique y los jugadores, también están fastidiados y con ganas de darle la vuelta a esto, estamos disgustados y por parte del club siempre pedimos disculpas, pero sobre todo poner los medios para que no se vuelva a repetir", ha reconocido en Radio Marca Sevilla.

Tras los últimos partidos, la afición bética espera que Quique Setién modifique algo en el equipo para cambiar la imagen. "Tanto Quique como los jugadores están haciendo un balance de la temporada, hay mucho trabajo hecho y muchas cosas positivas. Las decisiones las tomará el entrenador y ya a centrarnos en el partido ante el Girona. Jugar bien, con confianza, la Liga es muy larga y siempre pasan este tipo de cosas", ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de acudir al mercado invernal, que en un principio no estaba prevista, Catalán ha dejado abierta esa ventana de fichajes: "Nosotros no lo descartamos ahora ni tampoco hace una semana o dos. Es una oportunidad que te da el mercado y siempre hay que estar atentos. Lo idóneo es no hacer fichajes pero eso pasa en todos los clubes, las lesiones afectan y hay que esperar... Los béticos tienen que estar seguros de que hasta el último euro lo hemos puesto en el campo. Si hay algún ingreso de marketing y publicidad siempre nos puede dar un plus. Ahora mismo, mucho trabajo en la dirección deportiva y tranquilidad porque queda tiempo".

Uno de los refuerzos en enero será Rubén Castro: "Su situación sigue igual, por contrato no puede incorporarse hasta el 1 de enero. Estamos deseando de que Rubén se incorporé, marcará goles y la afición lo recibirá con muchas ganas. Hasta el 1 de enero está en el cajón. No contemplamos que salga a ningún equipo".

Sobre la recuperación de Feddal, Catalán ha dado alguna pincelada: "El jugador está trabajando intensamente, el plan que está llevando el cuerpo médico va por buen camino, no te puedo decir cuándo va a volver a jugar pero sí que van por buen camino. Es un jugador muy importante".

Por último, el vicepresidente verdiblanco ha aludido a los rumores que surgieron sobre un posible cambio de marca deportiva: "Esta temporada nos están llegando muchas más empresas, oportunidades de sponsor e ingresos. Hay empresas de equipaciones que están acercándose al Betis, no solo Kappa, es un movimiento normal también, pero nosotros tenemos contrato con Adidas y estamos contentos con ellos, pero estamos atentos al mercado... Por ahora son rumores pero no puedo confirmar nada, es una situación normal dentro del trabajo diario del club".