Guardado: "Hubiera preferido marcar las de la primera parte"

Guardado valoró el partido ante el Girona ante las cámaras de beIN LaLiga: "Creo que tuvimos las mejores oportunidades y no las supimos aprovechar. Cuanto te pones por debajo en el marcador siempre cuesta más, más si cabe ante un rival tan ordenado como el Girona. El fútbol es cuestión de rachas y ahora tenemos una negativa de cara a gol, pero hay que seguir hasta que los goles lleguen", ha comentado.

El mexicano lamentó no haber marcado las dos ocasiones que tuvo en la primera mitad: "No me vale de mucho el gol. Me hubiese gustado más marcar la que tuve en el primer tiempo porque nos habría adelantado en el marcador y habríamos tenido un partido más de cara. Siempre es bueno marcar, pero hay que ganar".

Guradado no tuvo reproches para la grada: "La afición está en todo su derecho de mostrar lo que siente. Quieren mucho a su club y lo muestran de esa manera. Nosotros vamos a darlo todo para que vuelvan los buenos resultados".