Setién: "No veo motivos para cambiar"

Quique Setién no va a cambiar sus planteamientos. El técnico, tras una nueva jornada sin ganar, ha dejado claro que sabe cuál es el camino para reencontrarse con la victoria y por ahí seguirá trabajando.

- Otro partido sin ganar: "El equipo ahora no está con la lucidez necesaria. Dependemos mucho de lo que hagamos con el balón. Hay cosas que nos cuestan mucho más. No tenemos jugadores de medio campo hacia arriba que ganen balones aéreos, que aguanten el balón... cambiamos eso por jugadores de calidad, que saben qué hacer con el balón. El problema es que no le llegue con claridad. Sin hacer un buen partido, la primera ocasión clara es nuestra. Contra estos equipos a los que presionas y dan un balonazo de 60 metros nos cuesta. Porque en segundas jugadas nos cuesta y en balón aéreo nos cuesta. Este equipo en máxima intensidad pone a los equipos en dificultad. A medida que avanza el partido se genera ansiedad y a los jugadores les cuesta más gestionar el balón".

- ¿Hacen falta fichajes para la defensa?: "Suelo ver las cosas con bastante perspectiva. No veo el último partido ni el último resultado. Las decisiones se toman tras un tiempo. Hemos vivido una etapa buena, ahora nos toca otra más dífícil. Ahora los resultados no llegan y recibimos varapalos como el gol que ha marcado hoy. El Girona ha tenido tiros de fuera y nosotros dos mano a mano de Andrés. Ellos han acertado en dos momentos claves. Las ocasiones más claras han sido nuestras. Eso es positivo. También que el equipo ha dado todo lo que puede dar. Lo que nos pasa no es una cuestión de actitud. Habrá que analizar con detenimiento lo que ha pasado en el partido. Llevo muchos años en el fútbol para sacar conclusiones con dos partidos o con cuatro. Igual que el día del Madrid dije que no éramos tan buenos, o contra el Levante. Es temerario decir que necesitamos jugadores".

- Esta semana se ha reunido con Serra Ferrer: "Nos reunimos una vez a la semana. Hablamos de sensaciones, del equipo. De nada concreto. Sólo una visión general de mi perspectiva. Es habitual, productivo y muy bueno. Como empleado que soy es normal que dé información sobre mi parecer y mis cosas. Puede haber gente que piense que nuestra forma de jugar es la causa por la que perdemos puntos y yo creo que no es así. Hoy hemos tenido más problemas porque no hemos tenido el balón ni la precisión con el balón que hemos tenido otras veces. Es normal por las características del rival".

- ¿Qué ha cambiado del Betis que ganó en el Bernabéu o al Levante?: "Lo que cambia con respecto a las victorias son los equipos rivales. Nosotros no cambianos nuestra forma de jugar. El rival de hoy es un grandísimo rival. Habéis visto sus jugadores. Tenemos la obligación de ganar y de sacar los partidos. No vamos a la ciudad deportiva y no trabajamos. Intentamos poner remedio a las cosas. Lo que pasa es que a veces no puedes resolver las situaciones. A veces al intentar cambiar algo para mejorar es empeorar. Lo que no hago es rendirme. Tengo una gran fe en lo que hago. Voy a seguir adelante. Ganar por ganar... todo el mundo quiere ganar. No me alarmo. Ni antes éramos tan buenos ni ahora somos tan malos. Contra el Levante, las dos primeras ocasiones las tuvieron ellos. El fútbol es así. A veces ganas y la relación que tienes con la victoria no es siempre positiva. En el Bernabéu recuerdo que nuestro mejor jugador fue Adán. Si cambias todo el tiempo no te quedas con nada. Desde mi perspectiva no veo ningún motivo para cambiar nuestra manera de jugar. Llevo toda la vida haciendo esto".

- El Girona ha sabido cómo jugarles: "No podemos menospreciar ningún equipo. Ni al Girona por ser un recién ascendido ni al Eibar... nos hemos decidido por una fórmula. Hace cuatro días la gente estaba contenta con ella. Estoy aquí por eso. No soy un entrenador que venga a pegar pelotazos y disputar segundas jugadas. Hay gente resultadista que sólo quiere que gane su equipo y lo respeto. Yo creo que para ganar hay que ser mejor que el rival".

- La grada ha silbado durante el partido: "Entiendo perfectamente la frustración de nuestros aficionados. Ante eso no tengo nada que decir. Respeto las manifestaciones de la grada. Esto es Sevilla. Lo conocéis bien. Aquí tenemos mucha pasión. Hay cosas que empujan y es razonable que la gente se enfade cuando su equipo no gane. Lo que puedo decir es que los jugadores se están dejando la piel en el campo. Esto no es una cuestión de correr. Mañana con los datos habremos corrido más o menos como ellos. Al Girona no le importa no jugar bien, aunque también puede jugar, que no son cojos. Habéis visto lo que cuesta ganarles un balón de cabeza".

- Los goles encajados: "No voy a venir aquí a decir lo que entiendo que pasa. Todos nos formamos una idea. Los goles son un lastre enorme. Sin jugar bien contra el Girona y el Getafe hemos sumado dos puntos. Estamos más cerca de arriba que de abajo pese a jugar cuatro partidos mal. A veces no puedo decir aquí todo lo que pienso porque mañana puede venir un jugador a decir 'míster la estás cagando'. A veces fallamos porque yo les mando apretar arriba. La inmesa mayoría de los goles tenemos más gente por detrás del balón. Hoy había tres jugadores nuestros y uno al remate. Contra el Eibar viene un centro y había ocho o nueve de los nuestros y el del Eibar solo".

- ¿La presión puede con los futbolistas?: "Nos falta fluidez. Hay jugadores que podrían arriesgar más en la salida, pero la situación no nos permite jugar con la tranquilidad que deberíamos jugar. No por la grada, sino por la propia responsabilidad de los jugadores. En el entrenamiento resuelven acciones con facilidad y en el campo tienen dificultades enormes. Eso dice mucho de la tensión de los futbolistas. También nos pasaba cuando ganábamos. No existe la confianza que teníamos al principio. Los resultados positivos refuerzan lo que hacen y los negativos, lo contrario".