Cristian Tello, un ´quite´ que no alcanza para el ´perdón´

El gol con el que Cristian Tello rescató un punto sobre la bocina ante el Girona (2-2) tuvo el sabor a un 'quite' para el entrenador del Real Betis, Quique Setién, aunque éste no le alcanzó para llegar a la categoría de 'perdón' para el cántabro y su equipo por su notoria crisis de juego y resultados.

El genuino 'quite del perdón' fue patente del maestro Pepe Luis Vázquez quien, en tardes en las que no salía nada, bien por los toros o porque no lo terminaba de ver claro, frecuentaba el salir a torear de capa en el sexto de la tarde y, en numerosas ocasiones, hacía olvidar a sus partidarios todo lo anterior, de ahí el nombre de la suerte.

Los pitos ya han sonado en el Benito Villamarín porque, pese al latigazo de Tello en el minuto 94, los de Setién no remontan el vuelo desde que le ganaron el Levante el pasado 25 de septiembre por 4-0 y entraron en una pendiente negativa en su juego que ha hecho que los halagos de entonces empiecen hoy a ser reproches y críticas.

El empate y las sensaciones ante el Girona fueron continuación de una racha negativa que ha hecho que los béticos sumen seis de veintiún puntos posibles desde el partido ante los levantinistas merced a una victoria ante el Alavés (2-0), un empate a cuatro ante la Real Sociedad y sendas igualadas a dos frente a Getafe y Girona.

Sin embargo, la goleada de Ipurúa ante el Eibar (5-0) de hace dos jornadas supuso un aldabonazo en la preocupación de la afición bética, que ha visto cómo el ilusionante comienzo de su equipo el Liga se ha desvanecido en los conceptos de juego y se haya traducido en una pobre aportación de puntos.

Los dos últimos logrados en el Villamarín han sido, además, consecuencia más de chispazos individuales que resultado del juego blasonado desde un primer momento por Setién y al que ahora, según reconoció el cántabro al término del partido ante el Girona, le falta fluidez porque la situación no permite jugar con tranquilidad.

Primero fueron Tonny Sanabria y Ryad Boudebouz los que sacaron las castañas del fuego ante el Getafe; y el sábado, el mexicano Andrés Guardado de libre directo y Tello de un latigazo al borde de la bocina los que salvaron los muebles, aunque la fiel afición verdiblanca ya ha comenzado a expresar su descontento.

La feble defensa, marcada por la ya prolongada ausencia por lesión del marroquí Zou Feddal; las continuas rotaciones y la sensación de que la apuesta irrenunciable por el toque no da los mismos resultados ha hecho que de la euforia béticas se haya pasado a la decepción y la preocupación por las sensaciones.

Tello, una de las grandes apuestas de la dirección deportiva bética para esta temporada, ha sido uno de los principales afectados por las rotaciones de Setién y ello se había traducido en el malestar del jugador, reconocido por el entrenador santanderino y por el propio extremo catalán.

El punta de Sabadell, sin embargo, salió en el minuto 61 en sustitución de Boudebouz y fue quien a la postre, en un final frenético, neutralizó un gol del gerundense Portu en el minuto 92 que tenía todos los visos de ser el de la victoria de su equipo.

El trallazo de Cristian Tello le puso cierta sordina al enfado de la infantería bética y funcionó como un quite para la crisis de los de Setién, aunque el perdón no fuera pleno: las próximas estaciones para lograrlo, el jueves en casa ante el Cádiz en Copa del Rey; y el próximo domingo en Liga ante Las Palmas en el Estadio de Gran Canaria.