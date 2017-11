El derbi, la Champions y la Copa, según Serra Ferrer

Durante su extensa charla, Lorenzo Serra Ferrer también tuvo tiempo de hablar sobre el 'eterno rival' del Betis y el primer derbi de la temporada, que se jugará la primera semana de enero. Si hace unas semanas el mallorquín se mostraba seguro de que el Betis iba plantar cara este año en ambos duelos, hoy se ha mostrado más precavido aunque igual de convencido de que darán batalla. "En un principio tenemos unos cuantos partidos a resolver, si llegamos en una línea ascendente, está claro que habrá derbi, es lo que me gustaría, pero ya se verá en su momento. Faltan varios partidos todavía", ha dicho en Radio Marca Sevilla.

El vicepresidente verdiblanco quiso aprovechar las alusiones para dar ánimos al técnico sevillista pero no quiso analizar nada más sobre el Sevilla: "Aprovecho la oportunidad para mandar un fuerte abrazo a Berizzo, para que se recupere y afronte con valentía esta situación que le toca vivir, pero en lo deportivo no puedo entrar a valorar".

En cuanto a los objetivos que se marca en la presente campaña, Serra ha sido sincero: "Nos vendría muy bien estar peleando en este segundo grupo para olvidar las últimas temporadas, pero hay que ser competitivo en cada partido".

Y ahora llega la Copa, donde espera el Cádiz. "Es una oportunidad fantástica para los equipos que no podemos tener una posición espectacular, es una competición corta, pero no podemos pensar que lo tenemos hecho con el Cádiz. Ellos tienen que hacer dos goles, pero en cuatro eliminatorias te plantas en poder jugar una final. El sol sale para todos, en aprovecharlo está la cuestión. Esta competición me gusta mucho y me gustaba cuando entrenada, tuve la suerte de llegar a dos finales. Es verdad que Madrid y Barcelona se lo han tomado más en serio, pero también se les puede sorprender, tienen más ventaja, pero a ver lo que pasa...", ha aseverado.

En cuanto a si ve al Betis luchando por los puestos de Champions en un futuro, Serra Ferrer se ha mostrado cauto, pero ambicioso: "A todos nos gustaría, estoy convencido, pero hoy por hoy no estamos preparados para poder pelear por esos puestos, estamos en una fase ascendente, creciendo, y esto nos puede dar esta posibilidad, no solo en la gestión, sino también en lo económico y poder pelear fichajes de nivel alto. Hablamos de presupuestos por encima de los 200 millones de euros, y el Betis no está hoy en esas cifras. Pero con esta humildad también hemos hecho grandes cosas, así que hay que transmitir valentía, y se verá si podemos o no llegar".

Por último, el vicepresidente bético se ha congratulado por la llegada de la estabilidad en lo institucional tras la última junta de accionistas: "Lo mejor es que se ha terminado la inestabilidad, las turbulencias continuas en los juzgados y en los medios, en las que el Betis estaba muy distraído. Ahora se pretende que haya una estabilidad dentro de los béticos, y que los béticos tienen el privilegio de poder decidir cuando la corriente es distinta. Grandes inversores extranjeros están entrando en grandes equipos pero aquí se le da el poder al bético".