Serra Ferrer: "Setién no se la juega ante Las Palmas, se la juega el Betis"

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, ha repasado la actualidad deportiva del equipo después de unos resultados que han sembrado cierto pesimismo entre la afición. "Si solamente nos atenemos a estos dos o tres partidos últimos es evidente que hay que estar preocupados, pero tenemos que hacer una lectura de todo el primer tercio de competición, según el cual sabemos que tenemos cosas que mejorar, un técnico nuevo, jugadores nuevos... Tuvimos un arranque magnífico, pero es normal que a lo largo de la competición aparezcan lesiones, bajas formas, algunos resultados que no esperas... No entramos a analizar los últimos partido de los que somos conscientes que debemos mejorar, pero la plantilla sigue teniendo la misma calidad", ha comentado en Radio Marca Sevilla.

Después de un inicio fulgurante, en los últimos partidos el rendimiento ha bajado, algo que esconde Serra Ferrer, pero a lo que no le da más importancia de la necesaria. "No vamos a negar esta evidencia, por eso ante este tipo de situaciones solo queda trabajar, tener las cosas claras, saber que jugamos para el Betis, saber lo que nos demanda la clasificación, una lectura de pleno convencimiento y trabajar mucho. Es verdad que esperábamos que este rendimiento fuera consolidándose, pero sin poner excusas, es cierto que Javi García en su mejor momento de forma cae lesionado y le ha costado ponerse a punto, la lesión de Feddal, que es otro puntal... Tuvo un encaje rápido y consistente, y el que jugaba a su lado lo hacía mejor, desgraciadamente estas cosas las echamos un poco en falta, aunque no debe ser así porque la plantilla es amplia. Estas cosas se deben suplir con jugadores que este espíritu y esta convicción. Seguimos pensando que tenemos una buena plantilla y que al final lograremos una posición digna", ha explicado.

En cuanto a su visión particular, el de Sa Pobla prefiere ver al vaso medio lleno. "Más lleno que vacío, es verdad que estamos a tres puntos de Europa, pero en un 90% entre los seis primeros estará el campeón de Copa, por lo que habrá un puesto más para Europa. Tenemos una clasifición muy correcta, no es para relajarse o autocomplacerse, debemos hacer reflexiones, todos, a nivel de club, de institución, de dirección deportiva, no podemos estar conformes", ha argumentado.

Por eso mismo, Serra Ferrer no comparte el runrún en torno a la figura de Setién aunque respeta la opinión de todos los sectores de la afición: "La opinión solo la puedes cambiar con trabajo y resultados, todos estamos en el mismo barco y defendemos el prestigio de este club. Al aficionado lo tenemos que respetar, si tenemos que trabajar más para que esta tendencia cambie, porque cambiará, se hará".

Cuestionado sobre si el estilo de juego de Setién es del gusto del vicepresidente deportivo o si él aconsejaría al entrenador para cambiar algo, el mallorquín ha defendido: "Si Guardado hubiera metido una de las dos que tuvo en la primera parte todo habría cambiado... El resultado no es todo, si viene como consecuencia de un buen juego es mucho mejor, pero a veces te tienes que conformar con que en la practicidad también se puede sacar algo. Esto es un grupo de jugadores, hay que transmitir a nivel grupal e individual, unirlo, consolidarlo y que le llegue al aficionado. Setién conoce cada día más a los jugadores y al beticismo, y entiendo que cada día irá a más ¿Decirle algo yo? Soy muy respetuoso en eso, todos en el club lo saben, no voy a los entrenamientos muchas veces por el qué dirán... Voy pero para transmitirles mi ánimo, aunque si me piden opinión es evidente que la voy a dar. Quique tiene la capacidad para reflexionar en un momento puntual y en un tramo importante donde te quedas en el grupo de detrás de la Champions o en el pelotón digamos mediocre. Este es un momento para acelerar y no tener dudas, sino el convencimiento muy claro".

No en vano, Serra ha recordado que hasta ahora "ha habido más cosas positivas que negativas" con este estilo de juego. "Entiendo la crítica de estos últimos partidos, nosotros no estamos conformes por el bien del Betis. Setién está totalmente integrado en el club, el estilo no es una cuestión que podamos discutir para aunar estética y eficacia. Uno es importante si va unido con lo otro. El defender es una actitud colectiva, o así debe serlo. No podemos enfocarnos en los cuatro defensas, porque los defensas tambiéna ayudan a un ataque en profundidad o con el juego aéreo. Todo hay que mezclarlo, debe haber un compromiso fuerte y sólido. El Betis ha demostrado que tiene pegada, los goles así lo demuestran", ha añadido.

Sobre si el futuro de Setién podría estar en juego en el partido de Liga ante Las Palmas, Serra se ha mostrado tajante: "Setién no se la juega ante Las Palmas, se lo juega el Betis, cualquier persona que sea responsable de la parcela deportiva. Hay que poner el foco en la colectividad, transmitir confianza al cuerpo técnico y a los jugadores. A partir del respeto podemos construir toda la fortaleza que queramos, pero no podemos despreciar al rival, porque puedes tener problemas".

Volvería a los banquillos: "Yo no pienso en ello, por lo tanto es una situación de la que no podemos hablar, el Betis es un gran equipo, por lo que los logros deben estar a la altura, Quique y todo su cuerpo técnico deben saberlo. Estamos a su plena disposición para lo que pidan".