Dani Giménez: "Si Setién cambia, nos decepcionaría"

Dani Giménez, en declaraciones al programa 'Heliópolis' de la televisión del club, asegura que si el entrenador plantease cambios en su estilo, eso supondría una decepción para el vestuario, que cree en él y en su propuesta ciegamente.

- Llega la Copa del Rey, que suele ser su torneo, un partido que puede ser trampa por las dinámicas de uno y otro.

- Desde fuera puede parecer que el Cádiz va para arriba y que nosotros llegamos con dudas, pero la Copa del Rey es otro torneo y tenemos mucha ilusión. Tenemos la eliminatoria encarrilada. Queremos empezar con mucho ritmo para despejar las dudas.

- Entonces, ¿existen esas dudas?

- Como en todo proceso de aprendizaje. La gran pegada del principio había tapado las dudas. Ahora no se está viendo esa gran pegada. Es cierto que estamos encajando muchos goles, es cierto que estamos teniendo cierta rigidez con el sistema, que la gente no se quiere salir de ese sistema... A veces hace falta que alguien se salga del guion. Es lógico y normal que haya dudas.

- ¿Les da Setién libertad para salirse del sistema?

- Nosotros intentamos jugar bien al fútbol. ¿Qué pasa? Que la faceta defensiva nos está costando, a veces por mala organización ofensiva y otras porque los equipos nos conocen. El técnico nos pide que no seamos rígidos. Si no, sería lo mismo jugar con Iniesta que conmigo.

- El equipo está a tres puntos de Europa, pero se ve nerviosismo en la calle.

- Yo, que llevo aquí cuatro años, lo entiendo. Igual la gente que ha venido este año no lo entiende. Yo considero que es mejor para los jugadores darles un toque de atención -que nos lo merecemos- después de lo del Eibar. La gente vive el Betis con pasión y es normal. Pero a mí me gustaría que durante el partido no se pitara. Si pitas a un jugador es muy probable que vaya a presionar más fuerte, pero con el balón en los pies, pitando, cuesta.

- ¿Mantienen una confianza máxima en el proyecto?

- Yo he escuchado en el vestuario: "Ojalá jugásemos así antes". Pero, ahora viene la cara amarga, que es que encajamos muchos goles. Y yo entiendo a Antonio (Adán), pero Antonio es el primero que quiere jugar así, porque entrenamos y mejoramos en facetas que antes no controlábamos. Muchas veces no hay que fichar nombres sino gente con hambre. La gente se ha ilusionado demasiado. El míster ha querido siempre rebajar esa euforia. En los últimos partidos me ha faltado esa mirada agresiva de los primeros partidos. Ahora estamos pendientes de hacerlo todo bien, lo queremos hacer tan bien que nos olvidamos de otras cosas tan importantes como la defensiva. Hay equipos que proponen muy poco y que con la faceta defensiva les vale para sacar puntos. Yo creo que la gente se tiene que preguntar si eso es lo que quiere para el Betis. A corto plazo vale para permanecer en Primera, pero a largo plazo no sirve para crecer.

- ¿A usted le va bien el estilo de Setién?

- En Alcorcón, con Miguel Álvarez, lo intentamos, pero lo cesaron pronto. A mí me gusta. Se podrá fallar, pero es lo que nos piden.

- ¿Han pensado en algún momento en pedirle al míster algún cambio?

- Mira, el míster ha firmado tres años. Ya sabíamos, antes de que firmara, cómo es. ¿Tú crees que va a cambiar? Es más, si lo hiciese, nos decepcionaría a los jugadores. Si cambia, ¿con qué autoridad nos va a hablar? Nosotros creemos en él y en su estilo, sólo hay que apretar un poco más.