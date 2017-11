El deseado Héctor Moreno

Uno de los centrales subrayados en verde en la agenda de Lorenzo Serra Ferrer es Héctor Moreno. A punto de cumplir 30 años, el de Culiacán no ha tenido el desembarco adecuado en la Serie A. Diferentes lesiones musculares no le han permitido adquirir su mejor tono físico, lo que se traduce en unos escasísimos 227 minutos, correspondientes a cinco encuentros ligueros. Y eso que fue el primer fichaje de Monchi como director deportivo de la Roma, desembolsando a principios de verano el conjunto capitalino seis millones de euros al PSV Eindhoven.

Según ha podido saber ESTADIO, el interés verdiblanco no se ha traducido todavía en contactos formales con el club poseedor de sus derechos federativos, como sí han iniciado otros clubes, que solicitaron ya su cesión en el mercado invernal. El Betis no está entre ellos, lo que no quiere decir que no esté moviendo sus hilos para persuadir al zaguero zurdo, excelente dominador del juego aéreo y reubicable coyunturalmente (diez veces en toda su carrera) en el lateral. Además, el ex espanyolista goza de unos excelentes desplazamiento y salida de balón, por lo que encajaría perfectamente en los planes de Setién.

Aparte de la competencia, el gran escollo con el que se encontrarán los hispalenses reside en el nulo interés de la Roma en dejarlo salir. El propio entrenador 'giallorosso', Eusebio di Francesco, ha dado a entender que, en cuanto el mexicano esté en plenas condiciones, le dará su sitio, si bien la realidad dicta que un club con las exigencias y los objetivos del vigente cuarto clasificado del Calcio no puede esperar a nadie. Además, Fazio, Juan Jesus y Manolas parecen estar por delante de Héctor Moreno, que debe analizar su situación con vistas al próximo Mundial de Rusia.

Por ahora, la inactividad en tierras transalpinas no ha provocado que se resienta la participación del central con su selección, aunque, lógicamente, su pretensión en un año como 2018 pasa por acumular los máximos minutos posibles para llegar en perfectas condiciones a la cita continental. En ese aspecto estaría trabajando el Betis, que cuenta en su plantilla con un interlocutor de lujo como Andrés Guardado, compañero tanto en el PSV como en la 'Tri', amén de amigo personal de un Héctor Moreno que coincidió también en la Ciudad Condal con Feddal y Jordi Amat, que volverían a ser compañeros y 'rivales'.

Por ende, la del norteamericano, que cuenta con pasaporte comunitario, es la opción que más gusta en Heliópolis, aunque deberán actuar rápido para que no se escape ni se diluya.