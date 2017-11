El encaje de Boudebouz

Ryad Boudebouz es, probablemente, el fichaje que más ilusión despertó en el beticismo el pasado verano. Primero hubo que esperar para verle de corto porque llegó lesionado, luego para que se estrenara en el once y ahora la afición aguarda el momento de ver al franco-argelino brillar con la elástica verdiblanca.

Hasta la fecha, el '10' sólo ha dejado destellos como el de hace tres semanas ante el Getafe, cuando salió y, además de marcar el gol del empate del Betis, hizo que el fútbol de los de Setién fluyera.

Ante los azulones se vieron los mejores minutos del ex del Montpellier. Entonces, Setién lo utilizó por dentro, que es el sitio en el que más cómodo se siente Boudebouz. El atacante tuvo libertad para moverse entre líneas, faceta en la que se maneja como pez en el agua. Su capacidad para filtrar pases desatascó a un Betis sin chispa hasta su entrada.

En Eibar no fue titular, de hecho fue el último cambio y entró con el partido resuelto para los armeros. No encontró su sitio y cuajó una mala actuación en línea con el equipo, pero el rodaje le sirvió para aparecer de inicio en el partido contra el Girona en casa.

Para ese choque Setién decidió escorarlo a la derecha, una posición en la que no se encontró. Boudebouz no es un futbolista que destaque por su velocidad y pueda ir al espacio. Prefiere el balón al pie y entrar muchas veces en contacto con la pelota, algo que no ocurrió frente en un partido en el que además se vio superado por la intensidad del Girona.

El debate está servido porque no parece que la banda sea el territorio en el que poder explotar las cualidades de Boudebouz. El problema para Setién es que si lo coloca por dentro en detrimento de Fabián o Camarasa -las plazas de Javi García o Guardado parecen fijas- es consciente de que pierde mucho físico y trabajo defensivo. Una solución sería cambiar el sistema y jugar con un rombo en el que Boudebouz ocupara el vértice más adelantado, aunque Setién no se muestra demasiado proclive a tocar su 4-1-4-1. Otra fórmula pasaría por un esquema asimétrico, en el que Boudebouz dejara la banda libre al lateral. Serra Ferrer ya dijo que el técnico "le sabrá buscar la posición adecuada". En ello anda.