El particular "sí" de Setién al mercado de enero

Uno de los aspectos a los que se ha referido Quique Setién durante su rueda de prensa previa al partido ante el Cádiz es el referente a reforzar el equipo en el mercado de invierno; una "posibilidad" que el cántabro "sí contempla como algo que puede ayudar" al equipo. "Hay una plantilla corta y problemas de lesiones del tipo de Feddal, Sanabria, Fabián... Cosas que se alargan en el tiempo, que entrenan un día o dos y que les vuelven las molestias. Por supuesto que contemplaría la posibilidad de incorporar a algún jugador", apostilló Setién, quien, por otro lado, considera que aún es pronto para entender que han errado en la planificación de la defensa: "Esto es muy largo; hay tantas cosas que no puedes controlar. Con el paso del tiempo veremos cómo dará de sí el equipo. La planificación sólo se ve si es buena cuando acaba la temporada. A lo largo del curso los jugadores pasan por diferentes estados de forma, no puedes valorarlo por dos partidos cuando juegan 38. Es algo que veremos al final, con los que hemos acertado y con los que nos hemos equivocado. Todos queremos traer a los mejores jugadores o al mejor entrenador, pero quizá los recursos que manejamos no nos lo permiten. Ahora llevo 13 partidos de los cuales 9 todo el mundo estaba encantado y ahora llevamos 4 o 5 que parecen estar rebotados. ¿Con qué nos quedamos? Ni antes éramos tan buenos, ni ahora tan malos. Yo muchas veces he dicho después de ganar que esto no iba a ser tan bonito como ahora".

Junto a ello, se refirió a la posibilidad de ver a algún canterano en el equipo frente al Cádiz: "Ya tenemos algún canterano en la plantilla con ficha del filial que seguramente jugará mañana. Aún estoy pendiente de alguno de los jugadores con problemas para que estén canteranos. Hoy juega también el filial un partido y mi idea es de contar con ellos, que estén ahí. Tampoco sé si es el momento adecuado, viendo cómo está el clima, de dar oportunidad a chavales. Viendo que hay tantas cosas en las que pensar, que no es fácil. Hablo con el técnico del filial permanentemente y mi idea siempre es pensar en los chavales".

Sobre el Cádiz, rival verdiblanco en Copa, destacó que, aunque ambos equipos llegan en dinámicas opuestas con respecto al partido de la ida, es algo que "suele pasar a lo largo de las temporadas", avisando del potencial del conjunto amarillo: "En su casa el Cádiz ya nos demostró que es un equipo fuerte, intenso. Que tiene jugadores rápidos que están en un punto alto. Es un equipo de Segunda, pero nos va a complicar mucho las cosas. Ganar fácil no ganas a nadie. La Copa para nosotros es importantísima. Vamos a pensar que está abierta la eliminatoria y conocemos al rival, no ha encajado un gol y está en una tendencia muy positiva; va a venir a complicarnos las cosas".