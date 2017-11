Setién: "¿Si yo voy a cambiar? ¿Podéis cambiar a Simeone, Mourinho o Guardiola?"

Quique Setién, técnico del Betis, ha comparecido hoy en rueda de prensa antes de afrontar el partido de este jueves ante el Cádiz en la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Mucho se ha hablado en los últimos días de un posible cambio de estilo en su forma de encarar los partidos, incluso se le preguntó a Serra Ferrer esta misma semana si le había dado algún consejo al entrenador verdiblanco, y al ser cuestionado Setién sobre esto en sala de prensa. "Hablo con Serra, me pregunta pero no me obliga a nada, yo tampoco lo haría en su lugar, cuando yo he venido aquí sabía cómo soy yo, conoce mis pensamientos y está totalmente identificado con lo que hacemos", ha dicho el cántabro.

No en vano, el preparador verdiblanco ha dado una extensa explicación sobre la esencia de su estilo de juego. "Tenemos que tener claro que es nuestra esencia, es lo que hacemos, cambiamos algunas cosas pero la esencia no cambia. El sistema es este, cuando tienes el balón tratas de atacar y cuando no lo tienes intentas defender. Hemos cambiado el planteamiento varias veces en función de cómo nos aprieta el rival, no salimos al campo a hacer siempre lo mismo. Cada rival te aprieta de una manera pero tenemos alternativas para jugar de diferentes maneras, pero no vamos a cambiar nuestra filosofía. Cuando se habla de cambios no sé, yo soy radical para la esencia, si yo tengo que esperar atrás en defensa y salir a la contra dos veces, seguramente no valdía para explicar y transmitir a mis jugadores", ha aseverado.

"Trato de apretar arriba, esperar en una zona intermedia, trato de juntar a mi equipo, que sea sólido y consistente... Todo el mundo tiene que tener compromiso, el otro día perdimos 25 balones en las segundas jugadas, eso no tiene nada que ver con el estilo, hay que estar absolutamente concentrados en esas disputas pero también somos conscientes de los jugadores que tenemos. ¿Cuántos cambios de entrenador se han producido en los últimos 10 años? La solución no está ahí, sino en la confianza, tenemos que ganar haciendo bien las cosas. Al Girona se le quedan en cada partidos tres veces delante de su portero, pero no cambian, porque les va bien de esa manera y asumen ese riesgo. Guardado se quedó delante del portero el otro día y eso estaba trabajado durante la semana, luego depende de una carrera, un control...", ha añadido.

Y para defender su forma de trabajar, Setién ha aludido también a otros entrenadores con un estilo de juego muy marcado: "¿Si yo voy a cambiar? No puedo cambiar, detalles sí, pero la esencia de la que me he alimentado durante 40 años no puede cambiar... ¿A Simeone lo podéis cambiar? ¿A Mourinho o Guardiola? La solución qué es cambiar el entrenador porque no gusta su modelo... Realmente es tan importante que juegue un jugador u otro, es importante pero no decisivo. A mí me han contratado para algo, estamos a tres puntos de Europa y a 11 del descenso. Tenía preparado este discurso para cuando estuviéramos peor, pero no para ahora. Cuando hoy a la gente que apela a los huevos, eso ya lo doy por hecho, pero no se ganan los partidos con huevos, se ganan porque juegas mejor. Hay muchas cosas que podemos estar hablando días enteros, que llevo 40 años aquí, quiero transmitir la fe de mis jugadores, igual no estamos con ese punto de lucidez que hace un mes, es verdad, pero hemos encajado en tres partidos 15 goles, en los diez restantes 13 creo, y no es una mala media. Son muchos goles en los últimos partidos y nos preocupa, a todos".