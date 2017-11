Setién hace repaso de la enfermería bética

La rueda de prensa de Quique Setién ha dado para mucho. El técnico ha hablado de temas como las posibilidades que tiene para fichar en el mercado de enero y su cuestionado estilo de juego, hasta el repaso de los ocupantes de la enfermería que el técnico cántabro ha realizado ante los medios de comunicación. El caso que más preocupa a preparador verdiblanco es el de Joel Campbell. "Joel está como estaba más o menos, tiene un problema y no sabemos con exactitud cuando volverá, tiene hinchada la rodilla y estamos a la espera de ver cómo evoluciona", ha desvelado.

En cuanto Zou Feddal, central que el Betis ha echado de menos en los últimos partidos, Setién se ha mostrado más optimista: "Feddal se ha puesto hoy las botas por primera vez, tiene un problema en un tendón, en el gimnasio no le molesta pero cuando se pone las botas sí, vamos a ver cómo soporta el dolor y cómo evoluciona, pues no podemos pincharle constantemente, ha entrenado hoy y vamos a ver las sensaciones que tiene".

"Es un caso parecido al que sufre Fabián, pero mucho menos, no queremos forzarle para que no caiga en lo mismo que Feddal, estamos tratando de que elimine estas molestias para que no vayan a más, lo estamos midiendo bien, está trabajando en el gimnasio. Tonny tiene unas molestias en las rodillas, somos bastantes precavidos porque no queremos que vaya a más", ha dicho sobre el estado del canterano.

Sobre la situación de Sanabria, el delantero parece que no termina de estar al 100%. "Tonny tiene unas molestias en las rodillas, somos bastante precavidos porque no queremos que vaya a más, es algo que podemos solucionar en poco tiempo, y si arriesgamos podemos ir a peor", ha confesado.

Otros de los hombres que están entre algodones son Amat, Joaquín y Francis. "Jordi tiene problemas en un tobillo, al igual que Joaquín. Francis lleva dos días entrenando con el grupo, es cuestión de tiempo de que vaya a más. Algunos otros jugadores están cansados o con algunas molestias. Eso nos puede afectar bastante para la alineación de mañana, pero tenemos jugadores suficientes para una alineación con garantías", ha asegurado el míster bético.