Setién y Tello se ´reconcilian´

El de Cristian Tello fue uno de los fichajes estelares del Betis para la presente temporada y Quique Setién, que insistió mucho para contar con él, es consciente de que le sobra calidad para convertirse en un referente del conjunto verdiblanco. Una inoportuna lesión en pretemporada le ha puesto difícil ponerse al mismo ritmo que sus compañeros y le está costando entrar en las alineaciones del técnico cántabro, quien este jueves mimó y motivó al extremo catalán, firmando así una 'reconciliación' tras el pequeño enfado del jugador al quedarse fuera de la lista contra el Eibar por decisión técnica.

De momento, el catalán sólo ha sido titular en cinco de las trece jornadas disputadas antes la fecha (Villarreal, Deportivo, Real Madrid, Real Sociedad y Getafe) y únicamente suma 546 minutos que, sin embargo, han sido bastante productivos. No en vano, en este tiempo el extremo ha participado en cinco goles: los dos que ha marcado más tres asistencias.

El último tanto, el pasado sábado contra el Girona, reportó un valioso punto al Betis, que perdía 1-2 en el minuto 94 y le sirvió para reivindicarse ante su entrenador, después de que éste le dejase por sorpresa fuera de la lista para el funesto partido contra el Eibar del pasado día 20. Ante los catalanes, Tello volvía a una convocatoria de Setién, pero fue suplente y se tuvo que conformar con disputar la última media hora de partido. "Esta semana ha sido difícil para mí", admitió Tello tras el encuentro. "He hablado con el míster y él me ha dicho lo que necesito mejorar. Estoy trabajando para mejorar y para tener todos los minutos posibles para ayudar al equipo", añadió al respecto.

El viernes, en la rueda de prensa previa, el propio Setién habló sobre su decisión: "Está un poco cabreado conmigo, pero es normal. Él sabe cómo está la situación y supongo que la asume y la acepta, aunque no de buen grado, porque el futbolista nunca piensa que lo ha hecho tan mal para no ir convocado y tendría que ser muy objetivo para reconocerlo".