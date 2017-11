Cambio en la hoja de ruta: el Betis irá al mercado

Hasta hace un mes, el Betis no se planteaba un mes de enero especialmente movido. Más allá del regreso de Rubén Castro y, si no hay más remedio, el de Felipe Gutiérrez, la hoja de ruta marcaba pocos movimientos en el próximo mercado invernal. Los límites presupuestarios y la confianza en la planificación estival marcaban el paso, conscientes los técnicos de su apuesta por una plantilla corta, con cierta versatilidad y preñada de calidad. No obstante, la realidad ha dictado pronto sentencia en forma de lesiones, bajones de rendimiento y lagunas en determinados puestos, por lo que la versión oficial defiende ya que no sólo existen fórmulas para lograr un mayor margen monetario en la inminente ventana de transferencias, sino que Haro, Serra y Catalán, por ejemplo, dejaron entrever en sus últimas comparecencias públicas que estos mecanismos se están activando ya.

De hecho, la firma de un patrocinio más completo con la compañía costarricense Green Earth aumentará el disponible en las arcas por encima de los dos millones de euros si se cumple una serie de premisas, aunque el mayor empeño en este ejercicio de ingeniería financiera se centra en las cantidades referentes al contrato por los derechos televisivos, un apartado muy vivo, pues se recalculan constantemente los abonos a los clubes, según los datos de audiencia y otras cuestiones. Además, los encargados de la parcela contable están seguros de poder reubicar sin mayores consecuencias determinadas partidas dentro de las cuentas aprobadas para el presente ejercicio, por lo que, una vez desbloqueados los fondos pertinentes, se solicitaría a LaLiga el aumento del tope salarial.

Con todo, ayudaría la salida de los efectivos con los que no cuenta en exceso Quique Setién. Hombres como Tosca, Nahuel o Narváez podrían buscar acomodo en otras latitudes, lo mismo que un Felipe sin sitio aparentemente en los planes del santanderino. Incluso, no habría que descartar una propuesta seductora que Rubén Castro estuviese dispuesto a valorar, si bien lo cierto es que los planes del canario pasan por apurar la temporada en Heliópolis. Sea como fuere, se pretende tanto liberar masa salarial como, lo que se conseguiría con el colombiano mientras no se nacionalice, una plaza extracomunitaria por si fuera luego necesario.

El principal foco de atención está en la defensa. El Betis, y no es precisamente una sorpresa con este entrenador en el banquillo, se ha revelado como un equipo que encaja demasiados goles (27 en 13 jornadas), al tiempo que la lesión de su mejor central, Feddal, preocupa en el vestuario y en la planta noble del Benito Villamarín. De aquí a dos semanas, el marroquí sabrá a ciencia cierta si, tras el tratamiento conservador al que se está sometiendo, debe pasar o no por quirófano para subsanar su molesta y dolorosa lesión en el tendón de Aquiles, aunque, de cualquier forma, no se ve mal la contratación de otro efectivo para la zona de contención, mejor si es polivalente y puede reforzar a la vez uno de los flancos de la zaga o el puesto de pivote, donde sólo un Javi García sobrecargado de partidos convence plenamente a Setién. Eso sí, no se pierde de vista la aparición de una ´ganga´ en otras demarcaciones, ya que los técnicos no desdeñan la adquisición de mayor velocidad arriba o la llegada de un jugador, ariete o no, que saque partido a los balones aéreos.