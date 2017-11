El fusilado Adán: segundo portero que menos para de LaLiga

Que el Betis tiene carencias defensivas no es ningún secreto. Y es que el conjunto verdiblanco ha encajado 27 goles en tan solo 13 jornadas, por lo que promedia más de dos goles por partido en contra. Además, el equipo de Setién es el tercer equipo más goleado de LaLiga.



Esto lo ratifica la cuenta de twitter @futbolavanzado, la cual ha desarrolado un gráfico en el que se puede comprobar que el guardameta del Betis, en este caso Adán, es el segundo portero que menos disparos a puerta consigue detener. Y es que el madrileño solo detiene el 55% de los tiros que van dirigidos hacia su portería.



Aunque estos datos se echen de encima del exportero del Real Madrid, no da la sensación de que sea el culpable de estas cifras. En muchas de las dianas el arquero ha sido simplemente fusilado. Los problemas se encuentran arraigados en el sistema defensivo del Betis, el cual no se asienta en el terreno de juego y no consigue dar seguridad a su guardameta. Además, la lesión de Feddal merma mucho a la zona de centrales y se está notando.



En esta clasificación el mejor promedio se lo lleva el Atlético de Madrid con Oblak en portería seguido del Barça con Ter Stegen, ambos cercanos al 90%. Por debajo del Betis y en última posición se encuentra el Eibar, cuya portería defiende Dmitrovic. El serbio promedia un 54% de disparos bloqueados, algo que le coloca muy cercano a Adán.





Porcentaje de Tiros a Puerta parados por los Porteros de los equipos de La Liga. pic.twitter.com/lTBDK2CxqZ — Fútbol Avanzado (@FutbolAvanzado) 29 de noviembre de 2017