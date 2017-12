Sanabria y Fabián siguen al margen; Amat, recuperado

El Betis ha vuelto al trabajo esta mañana con la vista puesta ya en el partido contra Las Palmas que, tras los últimos resultados del conjunto verdiblanco, ha adquirido una importancia trascendental.

Para ese choque siguen siendo duda tanto Sanabria como Fabián, que un día más se han entrenado al margen del grupo. La información que maneja ESTADIO es que sus molestias no son de consideración, pero a dos días para el choque no se han entrenado con los compañeros aún y parece que no serán de la partida.

Quien sí ha estado hoy con el grupo ha sido Jordi Amat, que volvería a formar en la defensa verdiblanca en el partido contra los insulares.

Serra y Alexis, en la sesión

En el entrenamiento de hoy se ha visto a Serra Ferrer y a Alexis Trujillo en la ciudad deportiva. Su presencia es habitual en los entrenamientos del conjunto verdiblanco, pero hoy resulta más significativa después del varapalo que supuso la derrota por 3-5 ante el Cádiz y que costó la eliminación copera al Betis.