Con Tello, el Betis ha marcado 20 de sus 28 goles

No todo van a ser exabruptos, lloros, sonidos de cuchillos afilándose, lamentos y críticas hacia Setién y los futbolistas del Betis. A la humillante goleada en casa ante el Cádiz (3-5) y su consecuente eliminación de la Copa del Rey a las primeras de cambio no se le pueden poner paños calientes. No obstante, es justo pedir que la arboleda no tape el horizonte, porque a pesar de que la del pasado jueves fue la noche de los horrores en Heliópolis, también pueden rescatarse notas positivas; ´desTellos´ de talento y golazos con gran significado.

La decisión de Setién de dejar fuera de la lista ante el Eibar a Cristian Tello ha motivado la explosión definitiva del extremo catalán, que desde ese día no para de aporrear la puerta de la titularidad con los mejores argumentos que hay: goles, asistencias y su mejor nivel de juego, lo que agradece muchísimo el equipo. De eso puede dar buena fe un dato que es espectacular: con Tello en el campo, el Betis ha marcado 20 de sus 28 goles entre Liga y Copa en lo que va de temporada. Y aún hay más, los verdiblancos únicamente se han quedado sin marcar en tres de las 15 citas que ha disputado a día de hoy (ante Barcelona, Espanyol y Eibar) y el de Sabadell no jugó ni un minuto en ninguno de esos tres encuentros.

Su contribución ofensiva no se puede discutir. Hizo el gol del empate ante el Girona en el 95´ y mantuvo vidas las opciones de remontada ante el Cádiz con dos golazos. Pese a arrastrar una lesión desde la pretemporada que le ha mermado física y mentalmente, en sólo 636 minutos de juego suma cuatro goles y tres asistencias, es decir, que interviene de manera directa en un tanto del Betis cada 91´.

En la sesión previa al partido del jueves, se vio a Setién muy cariñoso con Tello, le dio mimos y le motivó después de admitir que el ´20´ estaba "cabreado" con él por su escaso protagonismo en sus alineaciones; algo que confirmó el extremo tras su agónico gol del empate en el último choque liguero: "Esta semana ha sido difícil para mí". "He hablado con el míster y me ha dicho qué debo mejorar. Estoy trabajando para mejorar y tener todos los minutos posibles para ayudar al equipo", añadió Tello, al que, a este nivel, sería ilógico no ver de inicio en Las Palmas.

Sólo ha jugado el 47% de los minutos

Cristian Tello sólo ha jugado el 47 por ciento de minutos en las 13 primeras jornadas de LaLiga, sólo 546´ de los 1.170´ posibles. En esta aún escasa participación de uno de los fichajes estrella del Betis para esta temporada han tenido mucho que ver sus problemas físicos, pero, a pesar de que hasta hace apenas una semana no se había visto su mejor versión, el rendimiento ofensivo del equipo varía notablemente con o sin él en el campo. Así, según apunta la cuenta @FutbolAvanzado, con el catalán, el Betis pasa a tirar 12,1 tiros por partido y un 44% van a puerta, frente a los 8,7 disparos y sólo un 32% entre los tres palos sin él. Más llamativo es el dato de los goles a favor, que es de 2,6 con Tello y de 0,84 sin él.