La enfermería se tiñe de pesimismo

El parte de lesionados en el Betis, que prácticamente se repite jornada tras jornada en las últimas semanas, apenas ofrece resquicios para el optimismo más allá del apresurado retorno de Feddal, que habría esperado de no estar atravesando el equipo verdiblanco por una importante crisis de juego y resultados, con especial incidencia en la línea defensiva.

Al hispano-marroquí, como informó puntualmente este periódico, le habían recomendado estar otros trece o catorce días parado (hasta mediados de diciembre) antes de decidir si pasaba o no por el quirófano para corregir su entesopatía aquílea en la pierna izquierda, pero se probó el miércoles con balón y ha ido aumentando estos días la carga de trabajo con las botas puestas, precisamente la tesitura en la que más sufría. Viaja a Las Palmas en una lista de 20 expedicionarios, ya que su participación será dudosa hasta última hora.

"Zou va a incorporarse a la convocatoria y vamos a ver si podemos contar con él para el partido. A ver cómo se levanta de la lesión después del trabajo que ha hecho con el grupo", apuntaba un Quique Setién mucho más pesimista con el resto de integrantes de la enfermería, especialmente tras complicarse la lesión de Sanabria y ser inevitable su operación: "Campbell sigue prácticamente como estaba (...) A quien también vamos a perder, porque no se acaba de recuperar, es a Fabián, a quien le molesta la bota cuando se la pone. Por lo demás... ha habido algunas molestias, como las de Guardado, que ha tenido un pequeño incidente que no creo que sea nada. Las de Jordi Amat en la espalda ya han desaparecido; parece que está mejor y ya no le molesta. Otro caso es el de Nahuel, al que tuvimos que cambiar el jueves porque tiene un golpe muy fuerte en la rodilla. Está un poco cojo y no pudo salir en la segunda parte, pero ha evolucionado bien y se ha entrenado hoy (por ayer). Quizás pueda estar bien".

En este sentido, la segunda artroscopia a la que se ha sometido Joel Campbell en apenas cinco meses tampoco está dando los resultados esperados. Las molestias derivadas de la primera intervención en el menisco medial de la rodilla derecha persisten, a lo que habría que añadir las derivadas del esguince bimaleolar en el tobillo izquierdo que se produjo ante el Espanyol.

Con el Mundial de Rusia a la vuelta de la esquina, el tico quiere ser cauteloso, por lo que la decisión sobre cómo afrontar su rehabilitación se tomará seguramente durante el próximo parón navideño. Por último, Fabián arrastra una dolencia similar a la de Feddal, pues está renqueante del tendón de Aquiles, si bien las urgencias en su demarcación son menores, por lo que se apuesta por el reposo casi total.