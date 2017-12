Una misteriosa convalecencia

Todo hacía indicar que Tonny Sanabria no tomaría una decisión drástica para corregir las molestias que arrastraba en su rodilla derecha, tanto en cuanto aquéllas remitían cuando se infiltraba. No obstante, Betis, Roma y el delantero paraguayo pactaron que visitara en Barcelona al prestigioso doctor Ramón Cugat, que observó la sutura del menisco externo como la solución más fiable, por lo que le sometió este viernes a una artroscopia que le mantendrá fuera de los terrenos de juego un periodo por determinar, ya que la propia entidad verdiblanca informaba de que "el tiempo de baja se valorará según la evolución del jugador".

Profesionales de la medicina consultados por ESTADIO cifran la convalecencia de este tipo de lesiones "entre el mes y medio y los dos meses", por lo que, de no haber contingencias negativas durante el proceso de rehabilitación, podría regresar en Vigo (el último fin de semana de enero) o en casa frente al Villarreal (el primero de febrero). Sea como fuere, se perdería siete jornadas de Liga, aprovechando el parón navideño para recortar días a una puesta a punto que el protagonista afronta con optimismo.

"Un obstáculo más que superar. Desde ya pensando en mi recuperación para volver más fuerte que nunca #SiemprePositivo", apuntaba Sanabria en sus redes sociales junto a una imagen en la camilla del hospital. Por su parte, Quique Setién ahondó en la cuestión ante los medios: "Es una lesión que no esperábamos que fuera tan importante, pero estas cosas nos pasan a todos. En situaciones en las que las cosas no van bien, todo se vuelve malo. Vamos a perder un tiempo a Sanabria, pero trataremos de que nos afecte lo menos posible. El tiempo que está fuera no lo sabemos todavía. Es absolutamente incierto; no lo saben ni los médicos. No saquemos conjeturas anticipadas".