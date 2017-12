Lo que buscará el Betis en el mercado invernal

La profunda crisis del Betis exigía respuestas, más allá de las que ha ido ofreciendo un Quique Setién que, más que tranquilizar a los aficionados verdiblancos, ha ido dejando patente su nula flexibilidad para tocar cosas que puedan ayudar a cambiar la descendente trayectoria del equipo. Por eso, se hacía necesario que diese un paso al frente la persona en quien recae toda la responsabilidad de la última planificación de Haro y Catalán, con el fichaje del técnico cántabro incluido, un Serra Ferrer que ha aparecido finalmente este martes en los medios del club para destacar dos ideas principales: no va a haber cambio en el banquillo, ya que la plantilla está con el míster, y van a llegar fichajes en enero.

La cuestión, ahora, estriba en conocer cuántos refuerzos podrán llegar y para qué posiciones. E, igualmente, con qué cantidad contará el de Sa Pobla para asomarse a la ventana de tranferencias, al estar casi tocando el club heliopolitano el límite de gasto impuesto por la Liga de Fútbol Profesional (Haro y Catalán están búscando fórmulas para ampliar el margen).

Realmente, el Betis necesita refuerzos en todas las líneas, excepto en la portería. El equipo, muy goleado, es frágil atrás, algo que ha dejado aún más patente la lesión de Zou Feddal. Alin Tosca, recambio tanto del marroquí como de Durmisi en el lateral, no está ofreciendo el nivel mínimo y no se descarta su salida, justo un año después de llegar. La complicada opción de que llegue otro zaguero que pueda ocupar ambas demarcaciones, por tanto, está abierta.

Los problemas en defensa del equipo, no obstante, también tienen que ver con el medio defensivo. Setién sólo cuenta con un pivote, un Javi García que no puede jugarlo todo y que, para más inri, ha bajado su nivel, como el resto, en las últimas citas. Guardado llegó para jugar de '5', pero no tuvo que pasar mucho tiempo para que todos se percatasen de que el mexicano, pese a tener mucho talento, no puede sostener al equipo. Además, el club decidió ceder al Albacete al canterano César de la Hoz. La posibilidad de que siga Tosca como recambio de Durmisi y llegue un central que pueda actuar como pivote también se estudia.

Los otros puestos a reforzar tienen que ver con las lesiones, las de Joel Campbell y Tonny Sanabria, así como con el incierto futuro de Rubén Castro. De no seguir el canario, Sergio León se quedaría como único delantero hasta que el paraguayo, con una lesión complicada, pudiese volver. La idea, en el caso de ir al mercado, pasaría por traer un punta con capacidad para ganar balones por alto, bajarlos y rematarlos. Casi todos los tantos que ha hecho el Betis se han gestado a través de centros laterales y remates por el aire, lo que invita a no perder dicha fortaleza.

Finalmente, ya se ha demostrado que el equipo tiene problemas por fuera. No le sobran los extremos, Campbell apenas ha podido aportar y no se sabe cuándo volverá a hacerlo, Nahuel no ha dado el nivel, pese a los intentos de Setién, y Boudebouz no se siente a gusto pegado a la cal. Es decir, el cántabro apenas cuenta con Joaquín, quien ya no puede acumular tantos minutos, y Tello, en quien, pese a su aportación, no parece tener puesta toda su confianza.

Serra, salvo revolución, no podrá hacer cuatro o cinco fichajes, por lo que deberá hilar muy fino y tirar de jugadores versátiles. Las carencias son obvias, tan evidentes como que el Betis está decidido a acudir al mercado invernal. La plantilla es demasiado corta y el banquillo no ha estado a la altura.