Las incógnitas sobre Sanabria y Campbell abren hueco a Rubén Castro

Las incógnitas sobre los periodos de recuperación de sus lesiones de rodilla de los delanteros béticos Tonny Sanabria y Joel Campbell han abierto un hueco inesperado a la necesidad de reincorporar a la plantilla de Quique Setién del punta canario Rubén Castro, tras su cesión al fútbol chino.

Rubén Castro llegó a Sevilla el pasado 9 de noviembre tras una cesión de cuatro meses en el Guizhou Hengfeng y, con contrato con el Betis hasta junio de 2018, se antojaba entonces como una alternativa adicional, aunque secundaria, a una delantera en la que estaban teóricamente por delante Sergio León, Sanabria, además de Campbell o Cristian Tello por la banda.

Sin embargo, llegaron las lesiones de Campbell y Sanabria, que han resultado ser más importantes de lo que parecían en principio, ya que el costarricense recayó hace un mes de la lesión en la rodilla derecha que trajo del Arsenal inglés; y el paraguayo fue operado el pasado viernes en Barcelona de la misma articulación.

Sanabria, máximo goleador esta temporada del Betis con siete tantos, fue sometido a una artroscopia en la rodilla derecha para practicarle una sutura en el menisco externo y, según ha avanzado Canal Sur Radio, el tiempo de recuperación del punta paraguayo podría ser de entre cuatro y cinco meses.

El propio Setién, como marca la nueva política informativa del Betis sobre las lesiones de sus jugadores, ya avanzó en la rueda de prensa posterior al partido del pasado domingo en Las Palmas el alcance de la lesión de Sanabria, que podría dejarle fuera buena parte de lo que resta de temporada.

"Es una lesión que no esperábamos que fuera tan importante", reconoció Setién, quien agregó que el tiempo que esté fuera no se sabe todavía y que "no lo saben ni los médicos".

En análoga situación se encuentra el punta tico llegado el pasado verano desde el Arsenal inglés convaleciente de una operación en su rodilla derecha y que recayó hace un mes tras jugar con el Betis 111 minutos repartidos en cuatro partidos, el último de ellos el pasado 30 de octubre frente al Espanyol en Cornellá el Prat.

También el entrenador santanderino se refirió a las incógnitas sobre el tiempo de recuperación del internacional por Costa Rica al afirmar sobre su lesión de rodilla que "está como estaba, con un problema que no se sabe el tiempo que le puede llevar" volver a jugar.

Estas dos bajas sensibles en la vanguardia bética han suscitado el debate sobre la necesidad de que Rubén Castro, máximo goleador en la historia bética, pueda incorporarse al grupo de Setién antes del 1 de enero, cuando termina el periodo de cesión al Guizhou Hengfeng chino, en el que ha marcado siete goles en doce partidos.

También Setién explicó el caso de Rubén Castro, quien hace un trabajo individual hasta que termine su cesión al club chino el próximo 1 de enero, y precisó que hasta esa fecha "no podría empezar a jugar" en el Betis.

"Yo empezaré a pensar en él de verdad cuando se incorpore al equipo. Si lo hace estaremos encantados con él y le trataremos como uno más para que forme parte del grupo otra vez y siga metiendo goles", comentó Quique Setién sobre una de las opciones que podría paliar su falta de efectivos en la delantera.