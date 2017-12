Sanabria podría perderse la temporada

En el circo verdiblanco no paran de crecer los enanos. A la crisis deportiva e institucional por la que atraviesa el equipo se le une ahora otra malísima noticia. Y es que, el delantero paraguayo del Betis, Tonny Sanabria, podría perderse lo que resta de temporada.

Al menos esa es la información que maneja Canal Sur Radio y, en concreto, el programa El Pelotazo, quien asegura que la recuperación del hasta el momento máximo anotador del Betis esta temporada podría alargarse entre cuatro y cinco meses. Según estas fuentes, la razón no sería otra que en la intervención a la que fue sometido la pasada semana por el prestigioso doctor Ramón Cugat en Barcelona, éste decidió suturar el menisco de la rodilla derecha y no extirparlo totalmente, por lo que el periodo de convalecencia podría alargarse más de lo esperado inicialmente. Ahora se entiende mejor por qué el Betis, en el comunicado que emitió poco después de la intervención, advirtiese de que "el tiempo de baja se valoraría según la evolución", y también las palabras del entrenador en la previa del partido contra Las Palmas, cuando fue preguntado por el internacional paraguayo. "Es una lesión que no esperábamos que fuera tan importante, pero estas cosas nos pasan a todos. En situaciones en las que las cosas no van bien, todo se vuelve malo. Vamos a perder un tiempo a Sanabria, pero trataremos de que nos afecte lo menos posible. El tiempo que está fuera no lo sabemos todavía. Es absolutamente incierto; no lo saben ni los médicos. No saquemos conjeturas anticipadas", comentó el técnico previendo que la ausencia del '9' verdiblanco podría ser mayor de lo esperado.



De confirmarse estos (malos) pronósticos, estaríamos hablando de una de las bajas más sensibles para Quique Setién. De hecho, el paraguayo es autor de siete goles en lo que va de campeonato, lo que le mantiene como 'Pichichi' verdiblanco.

Además, el punta había logrado reponerse a otra cirugía el pasado verano, que le condicionó durante la pretemporada y arrancó el campeonato en un estado de forma impresionante, hasta el punto de que la Roma, que se guarda una opción de recompra, se había planteado ejecutarla el próximo verano.

Fueron los romanos, junto al conjunto heliopolitano, los médicos de ambos clubes y el propio jugador, los que pactaron días atrás acudir a la consulta del doctor Cugat, quien determinó como mejor opción la intervención.

En un principio, los primeros pronósticos contemplaban que la baja del ariete oscilaría entre las seis semanas y los dos meses, por lo que, en el peor de los caso, podría estar disponible para la visita al Celta o a más tardar frente al Villarreal una semana después, a comienzos de febrero, un tiempo que ahora mismo queda en el aire.