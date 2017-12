Paco Jémez 'se ofrece' para después de Navidad

Aunque Lorenzo Serra Ferrer ha respaldado públicamente al cuestionado Quique Setién, no es menos cierto que en las horas posteriores a la derrota ante Las Palmas se intensificaron las reuniones de una plana mayor del club que, efectivamente, sigue confiando en el cántabro, aunque también se mueve por si acaso. No mirar al mercado de entrenadores con el suyo en el alambre podría considerarse incluso una falta de previsión. Y ED ya pudo confirmar el pasado lunes que no hay una alternativa clara, pero sí movimientos.

De momento, Setién se va a sentar en el banquillo ante el Atlético. Y puede que también tenga garantizado su puesto en el siguiente compromiso frente al Málaga. Pero ya han sonado nombres como los de Juande Ramos, opción bastante complicada a priori, y tampoco hay que olvidar a otros que ya fuerion tentados en el pasado y vuelven a estar disponibles. Es el caso de Paco Jémez, que tras su aventura mexicana al frente de Cruz Azul ha decidido declinar una propuesta de Las Palmas, aunque espera volver a LaLiga en enero.

"Cuando acaben las fiestas estaré dispuesto a volver a entrenar. En el fútbol español ya he declinado alguna oferta porque quiero pasar al menos un mes con mi familia. Cuando pase Navidad veré lo que hay sobre la mesa por si hay alguna alternativa que me motive a seguir entrenando. Fuera de España creo que lo voy a tener más difícil a no ser que sera algo muy importante", explicó el técnico cordobés en El Larguero de la Ser, donde insistió en que no entrenará a Las Palmas si su presidente y "amigo", Miguel Ángel Ramírez, no es capaz de aplazar unas semanas la llegada de un nuevo técnico, toda vez que la normativa UEFA parece impedir el fichaje ya cerrado de Jorge Almirón: "Si cree que hay alguna posibilidad de esperarme hasta enero, perfecto. Si no es así, pues le desearé lo mejor de lo mejor. Él sabe que tarde o temporano nos volveremos a encontrar. No sé cuándo, pero no tengo ninguna duda de que volveré a entrenar a Las Palmas. Sin embargo, él sabe que hasta después de Navidad no voy a tomar una decisión al respecto".

Si el club amarillo, por tanto, decide no esperar a Jémez, el ex del Rayo podría ser una amenaza para Setién si éste no consique remontar el vuelto de su Betis."Estoy convencido de que surgirá alguna cosa. No sé si va a ser Las Palmas o va a ser otro equipo porque es algo que no está en mi mano. Hay clubes que en estos momentos no quieren cambiar de entrenador, pero a lo mejor dentro de un mes sí lo hacen porque son equipos que no van bien y necesitan un revulsivo para salir de ahí", afirmó. ¿Una declaración de intenciones?