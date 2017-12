Serra sondea al pivote brasileño Maycon

Serra Ferrer ya ha admitido que buscará "soluciones" en forma de fichajes en el inminente mercado invernal. Y los primeros nombres no han tardado en aparecer. Uno de los puestos que flaquean en la actual plantilla bética es el de pivote defensivo, donde Javi García no tiene sustituto, y desde Brasil apuntan una opción para dicha posición: Maycon de Andrade Barberan.

El futbolista nacido en Sao Paulo, de sólo 20 años, ha sido sondeado, según UOL Esporte, por Betis y Juventus, aunque de momento no habría recibido ninguna propuesta formal, algo que espera que suceda en enero. Y es que, el internacional sub 20 por la 'canarinha' no vería ni mucho menos con malos ojos abandonar el Corinthians, con el que tiene contrato hasta febrero de 2019, tras conquistar hace sólo unas semanas el Brasileirao. Esto es porque, aunque ha sido un asiduo en las alineaciones de Fábio Carille, llegando a disputar 36 encuentros, con un gol y tres asistencias, en la recta final del campeonato perdió la titularidad en favor de Camacho, de ahí que su agente viajase a Europa a finales de noviembre en busca de clubes interesados.

Uno de ellos podría ser el Betis, que cuenta además con el aval del deseo del jugador, quien ya dijo que en caso de dar el salto a Europa, sus preferencias están en España e Inglaterra. Pero, como es lógico, también hay importantes dificultades. La principal, el dinero, puesto que el Cortinthians, que posee el 80% del pase, pretende recibir entre 8 y 10 millones de euros. Pero, además, se da la circunstancia de que Maycon es extracomunitario, y en el Betis están ocupadas las tres plazas que se permiten con Joel Campbell, Sanabria y Narváez. Ahora bien, si se confirma la temida baja de larga duración del delantero paraguayo podría ser dado de baja, a la par que el centrocampista colombiano también podría ser cedido.

Sea como fuere, lo que sí apuntan en Brasil es que ya trabaja en la contratación de Renê Júnior, otro pivote defensivo que milita en el Bahia