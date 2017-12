Ceballos pide sitio... pero sigue condenado al banquillo

El Real Madrid jugó ayer el último partido de la fase de grupos ante el Borussia Dortmund sin jugarse absolutamente nada. Jugadores menos habituales como Theo, Kovacic, Lucas Vázquez o Mayoral fueron titulares en el equipo blanco y parecía una buena ocasión para que Ceballos estrenara titularidad en Champions, pero esta vez tampoco pudo ser.



Cierto es que cuando salió en el 58´ jugó una media hora muy buena. Estuvo muy participativo, tuvo mucho el balón e incluso contó con alguna ocasión para hacer gol, pero la realidad es que en un partido en el que el Madrid no se jugaba absolutamente nada da la sensación de que Zidane lo metió en el campo más para dar descanso a Kovacic, recién salido de lesión, que para verle jugar.



El escenario era inmejorable, un partido de Champions en el Bernabéu ante el Dortmund, una vara de medida bastante eficaz para poder comprobar si Ceballos puede realmente hacerse cargo del centro del campo del Madrid, algo en lo que Zidane no parece estar muy de acuerdo.



El recuerdo de su pésima actuación ante el Fuenlabrada pesó mucho en la decisión del entrenador francés. Ceballos fue titular en los dos partidos de Copa del Madrid y estuvo muy lejos de su nivel ante un rival muy inferior. Fue incapaz de ser protagonista y ejercer hegemonía en el centro del campo ante un rival de Segunda B, lo que terminó de mermar la poca confianza que Zidane tiene en él.



La calidad de Ceballos es incuestionable, en el Betis la demostró y por algo recibió el premio al mejor jugador del europeo sub 21, pero la camiseta del Madrid pesa mucho. En el Bernabéu la paciencia es muy corta y la exigencia demasiado alta. El llegar a triunfar con esa camiseta solo depende de él, pero por el momento no le están dejando intentarlo, Ceballos no cuenta para Zidane, apenas le da oportunidades y parece que esto no va a cambiar mucho durante el resto de la temporada.



El banquillo está siendo la zona del campo que más está pisando el de Utrera. La propuesta de seguir cedido en el Betis durante una temporada más, posiblemente la opción más acertada, no convenció los intereses del jugador, que quería formar parte del vestuario madridista para poder jugar con los mejores, pero la realidad es que jugar, lo que se dice jugar, está jugando poco.