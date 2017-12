Guardado: "La plantilla está a muerte con Setién"

Autocrítico pero en un tono conciliador. Así se presentó ayer Andrés Guardado en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín, donde quiso dejar claro -insistió hasta en tres ocasiones en la idea- que la plantilla respalda sin fisuras al entrenador. Para el centrocampista mexicano, "el ambiente" que se ha generado en las últimas semanas "no es el ideal", pero asumen que es fruto de la imagen que el equipo viene dando en los últimos encuentros.

"No escondemos lo que está pasando, somos los primeros preocupados por las sensaciones. La imagen no ha sido buena y tenemos que buscar soluciones. Hemos llegado a la conclusión de que siempre se pasa por rachas buenas y malas y solo se solucionan con trabajo, trabajo y trabajo, así llegarán los resultados. El grupo está unido, a muerte con el entrenador, lo quiero dejar claro. Lo que nos ha dicho la directiva es que todos estamos a muerte y eso es lo que necesitamos del beticismo", señaló para comenzar el ex del PSV, que aseguró no tener una explicación lógica al bajón de juego experimentado por el equipo. "Si tuviera la respuesta ya lo habríamos solucionado. Es difícil responder a eso. Ningún equipo está exento de pasar por esto, pero hay que mantener la calma y saber que estamos a tiempo. Se exageran las cosas y se dramatizan. Nosotros estamos intentando mantener la calma porque si nos llega ese nerviosismo es peor. Obviamente, esperemos que este domingo se vea otra cara. Necesitamos el apoyo de la gente, es muy importante para hacernos fuertes en casa. Si hoy en día, con la situación que estamos viviendo, nos unimos, saldremos más pronto que tarde".

Para Guardado, es más una cuestión de expectativas que de actitud. "Me preocuparía que fuera falta de actitud. El que no quiera estar aquí no va a estar. El compromiso es indudable. Nadie sale al campo queriendo perder. Metería la mano en el fuego por todo mi equipo. El que no tengamos las armas para ser mejores, sí que me preocuparía, pero hemos demostrado que podemos jugar mejor. De ahí que venga esa decepción. Creamos unas expectativas muy altas y cuando no lo haces igual, viene la presión o que se hable mal de ti. Pero no podemos jugar contra el rival y contra nuestra afición".

Críticas de las que el equipo, en palabras del internacional tricolor, trata de aislarse. "Hay que entender que cuando las cosas no van bien sale un montón de basura por ahí. Hay veces que es con fundamento y hay veces que no. No nos puede influir. Si hiciésemos caso, más de uno estaría ya retirado del fútbol".

Tampoco quiso escudarse Guardado en las bajas para justificar el bajón. "Hemos hablado de que cada uno tiene que aportar lo que tiene que aportar. Los jugadores tapados tienen que dar un paso al frente", terminó.