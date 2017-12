Internacional baraja solicitar una nueva cesión de Felipe

Felipe Gutiérrez podría no regresar al Betis el próximo 1 de enero, justo cuando se acaba su actual contrato de cesión con el Internacional de Porto Alegre, que ha regresado a la Série A brasileña hace unas semanas.

En el contrato de cesión se recogía una opción de compra de 2,5 millones, que el club de Rio Grande do Sul no iba a ejecutar. Esto no significa que no esté interesado en seguir contando con el chileno, por el que baraja negociar una nueva cesión con el club de La Palmera, donde no parece que tenga sitio.

En su país, asimismo, se había barajado en las últimas horas con una posible vuelta a Universidad Católica, club en el que se formó.