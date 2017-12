Setién, en manos de su antagonista

El destino, siempre tan caprichoso, ha asegurado ración extra de morbo para el Betis-Atlético de este domingo y ha querido que el futuro de Quique Setién esté en manos de su antagonista en los banquillos: Diego Pablo Simeone, de quien el técnico verdiblanco se ha declarado detractor en varias ocasiones de manera pública y notoria.

El choque de estilos adquiere tintes casi dramáticos. Para el entrenador rojiblanco, que busca un subidón anímico tras caer a las primeras de cambio en la Champions, pero, sobre todo, para el bético, que tras cinco partidos seguidos sin conocer la victoria se jugará su puesto ante un 'Cholo' que podría pasar de centro de sus críticas a verdugo en el caso de que su equipo logre ganar en el Benito Villamarín o viceversa: un triunfo reafirmaría la filosofía de Quique Setién y sacaría al Betis de la crisis de juego y de resultados por la puerta grande.

En este sentido, los precedentes no son halagüeños para el santanderino, que ha perdido sus tres enfrentamientos ante Simeone, con un demoledor parcial de cero goles a favor y nueve en contra.

Setién es un firme defensor de una idea basada en tener el control del balón y acumular efectivos en campo rival. Tan convencido está de sus ideas, que incluso ha llegado a decir que prefiere perder a ganar como lo hace Simeone, que tiende a acumular efectivos en su propio campo y a priorizar la seguridad defensiva. Así lo ha dicho varias veces y así se lo dijo al propio 'Cholo' en un Las Palmas-Atlético de la 16/17. "Te respeto mucho, pero no me gustan como juegan tus equipos", le dijo Setién, que luego lo argumentaría en sala de prensa: "El estilo de mi equipo me identifica con mi manera de ser y de entender el fútbol. El Atlético de Simeone juega como él lo hacía. Se lo dije a él: "Me encanta lo que haces, los títulos, lo que has conseguido... pero no me gusta como juega tu equipo. Yo puedo ser tan competitivo como lo pueda ser Simeone".

Este año, ya en el Betis, Setién le tiró otro dardo al argentino tras caer 3-6 ante el Valencia el mismo fin de semana que el Atlético empataba al final con el Barça en un partido que llegó a tener muy controlado.

"Prefiero perder así que no, como he visto este fin de semana, marcar, echarte atrás y que te empaten al final", espetó entonces un Setién que, más que nunca, está obligado a llevar a la práctica sus teorías.