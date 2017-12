"Sin contactos" con Maycon... por ahora

El puesto de pivote en el Betis es, junto al del lateral izquierdo, los únicos que no están doblados, por lo que no ha causado sorpresa alguna la noticia desvelada por la prensa de Brasil de un interés del club verdiblanco en fichar en enero al joven mediocentro defensivo (20 años) del Corinthians Maycon de Andrade Barberan; con el que ESTADIO ha podido saber que no hay contactos, al menos por el momento.

Eso apuntan a este periódico desde el entorno más cercano a Maycon, donde sí reconocen que su deseo es poder dar el salto a Europa en el próximo mercado invernal, aunque no les consta que el Betis sea uno de los clubes que han mostrado interés en hacerse con este flamante campeón del Brasileirao.

Sus representantes, de hecho, viajaron hace unas semanas a tierras europeas, donde están reuniéndose y negociando con varios equipos de cara a un posible traspaso en enero.

En este sentido, cabe recordar que UOL Esporte también ha vinculado a Maycon con clubes italianos como la Juventus o el Torino, donde curiosamente está jugando su cuñado, el ex central del Sao Paulo Lyanco Evangelista Silveira, hermano de Lyarah, la mujer del pivote del 'Timao'. En su país, sin embargo, ven a Maycon cerca de Heliópolis.

Tanto es así, que diversos medios aseguraban ayer que la preferencia del '5' sería recalar en LaLiga y que por eso le daría prioridad al Betis sobre los de Turín.

En cualquier caso, Maycon no se marchará del Corinthians a precio de saldo. El club paulista ha tasado entre 8 y 10 millones de euros el traspaso del 80 por ciento de su pase (otras fuentes apuntan a que 'sólo' tiene un 70% y que un 10% es del jugador y el otro 20% de su agente).

En cualquier caso, antes de plantearse invertir en Maycon o de luchar por algo más económico como una cesión, el Betis debería hacerle sitio en su plantilla, ya que aunque para ese puesto sólo cuenta con Javi García, es extracomunitario, por lo que debería dar la baja al lesionado Sanabria o ceder a Narváez (Joel Campbell tiene la tercera plaza).