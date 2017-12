Setién: "Si me echasen, sería el mayor disgusto de mi vida"

Muy intensa la rueda de prensa de Quique Setién previa al partido contra el Atlético de Madrid y después de la que probablemente ha sido su semana más difícil desde que es entrenador del Betis.

Setién ha admitido errores en el planteamiento contra Las Palmas, pero también ha querido mandar un mensaje de optimismo y reclamar la confianza del beticismo para lo que viene, empezando por el partido contra el Atlético de Madrid.

El técnico ha revelado que esta semana se ha reunido con unos peñistas para conocer sus impresiones. "Esta semana me he reunido con una peña, con unos muchachos que pueden ser una representación de lo que es la grada y el sentimiento del Betis. Sé que hay muchísimas dudas con respecto a muchas cosas. Me expuse con ellos y les comenté, desde mis sensaciones personales. He venido a quedarme tres años. Estoy tremendamente ilusionado con el proyecto. Soy una de las personas más implicadas, porque lo he sido siempre. Hablo con la gente por la calle y me expresan lo que es el beticismo y me siento totalmente identificado porque soy un aficionado más. Miro mi Racing y me duele verlo perder. Si a mí me cesan me llevaré el mayor disgusto de mi vida porque es el proyecto más grande que me han dado", ha subrayado.

El cántabro ha incidido en que está ante el proyecto de su vida: "El Betis es lo que siempre he querido hacer cuando he estado en Las Palmas o el Lugo. Sé que hay gente que piensa que esto son palabras, pero me gustaría que vieran cómo se entrenan los jugadores y las ganas que ponen los jugadores. Las ganas y la ilusión no las perdemos. Yo esto ya lo he vivido. Sé que no siempre haciendo las cosas bien te van a salir bien. En pretemporada ya vimos dudas de gente que quería que viniera y después dudó. Supimos superarlo e hicimos muchas cosas bien y todo el mundo estaba confiado. Ahora llevamos cuatro o cinco partidos que no salen las cosas. Hemos sufrido lesiones y jugadores que son personas y no siempre están bien. No son robots. Un día juegan bien y otros mal y no saben por qué. Respeto lo que piensa la afición, si quieren chillar pueden chillar. Pero les digo que crean".

En todo momento ha pedido ponerse en la piel de sus jugadores: "Con 19 años me ha criticado El Sardinero. Es la frustración de alguien que quiere lo mejor y no se lo has podido dar. Jamás criticaré a la afición. No me gustan los insultos, sí entiendo la crítica. Es importante que creamos en algo. Es verdad que no lo estamos haciendo bien, pero el camino no es fácil. Construir algo es muy complicado. Un edificio lo haces en dos años y lo tiras con una carga de dinamita".

Encantado en el Betis. "Tienes una idea. Este es un club en el que estoy encantado. Yo sé cómo funcionan los clubes. Tengo la relación con Serra, Ángel y Josemi totalmente fluida. Trabajamos para salir adelante. No estoy deseando que me echen para cobrar y marcharme a casa. Igual alguien aún no me conoce. El primer día lo primero que dije es que cuando llego a un sitio lo hago pensando que me voy a quedar toda la vida. Luego pasará lo que tenga que pasar. Me voy de los sitios cuando realmente no me quieren y sé que no congenio con la gente. Esto para mí es maravilloso, lo más idílico que me he encontrado en el fútbol. No soy populista, no quiero mandar mensajes. Esto que digo aquí se lo he dicho a la peña en la que estuve. Trato hacerlo lo mejor que puedo. ¿Me equivoco? Claro, no tengo una varita. El otro día se lo dije a los futbolistas. Todos nos equivocamos, lo importante es superarlo".

Su filosofía: "¿Cómo voy a cambiar mi forma de sentir el fútbol? No soy capaz de modificar mis conceptos mentales. No puedo cambiar hoy y mañana. Cuando hablamos del juego, esto es una forma de entender el juego y la vida. Por eso me he lamentado del planteamiento de Las Palmas. Llevábamos tantos goles encajados que he dicho vamos a esperar, a ver si podemos cogerles a la contra, que si ellos no marcan... la primera ocasión es nuestra, pero jugando así hemos dado una imagen calamitosa. A veces jugamos en largo. Las veces en las que peor lo pasamos es cuando jugamos en largo. Si vierais los partidos con detenimiento en vez de buscar titulares lo comprobaréis. Simeone también quiere jugar con el balón y defiende cuando no lo tiene. Uno puede ser más atrevido o menos. Cuántas veces a un equipo defensivo que se queda metido atrás al final le meten un gol y lo criticamos. Jamás cambiaré mi forma de entender el fútbol porque lo veo así desde pequeño.

Cuando hablo de innegociable, hablo de una manera de entender el juego que no tiene nada que ver con el sistema ni con la forma de jugar ni con que uno no es competitivo porque no defiende o porque le gusta más atacar".

Su equipo sí corre: "Los datos reflejan que corrimos más que Las Palmas el último partido. LaLiga dice que somos el séptimo equipo que más corre. El Málaga, que es último, es el tercero que más corre. No es una cuestión de correr, es de correr bien. Ahora nos falta el punto de confianza porque se ha resquebrajado. Tenemos futbolistas que no están en su mejor momento".

Planteamiento en Las Palmas: "Habíamos encajado muchos goles y quisimos dar consistencia al equipo. Dijimos de no ir tan arriba a por ellos. Esperar. Dio la impresión de indolencia. Esto generó descoordinación y el responsable soy yo. Hay que asumirlo y lo asumo. Tengo claro que independientemente de cómo estemos el equipo va a dar un cambio. He visto los entrenamientos y hemos analizado mucho las cosas. Hay gente que piensa que tendría que tener un látigo para que los jugadores corran más y quiero dejar claro que no es cuestión de correr, de compromiso. En Las Palmas hicimos el peor partido desde que estoy en el Betis. No dimos la medida que esperábamos. Les he reconocido a los jugadores que la culpa fue mía. No tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido. No pudimos preparar con todos el partido. Les marcamos unas pautas al equipo algo diferentes, cambiamos algunas cosas que no se entendieron. No hubo coordinación y quizá no tenía que haberlo hecho. La impresión fue que la actitud no era buena".

Jugadores comprometidos: "No tengo un solo jugador que pueda decir de él que no se entrena bien. No he llamado la atención a nadie. No es eso. Es una cuestión mental. Si queremos ayudar, este es un momento muy importante para este club. Yo acabo de llegar. Quiero hacer algo aquí. Necesitamos estar todos juntos. Esto no es por mí. No defiendo mi puesto de trabajo. Es por el club. Se necesita creer en algo. Las cosas no se construyen tan fácilmente. Acertar en este mundo es muy difícil. Al final dependemos de chavales de 20 o 22 años, que tienen sus cosas dentro y cuando salen a competir lo hacen con una tensión que a veces les superan las situaciones. A todos nos gustaría que esto sea un punto de inflexión. Te digo una cosa, el día que superemos esto, vamos a ser más fuertes. Si sobrevivimos a esta situación, te digo yo que vamos a salir adelante y este club va a ser más grande. Hay que creer. Dudar es fácil. Hemos elegido un camino con el que todos hemos estado convencidos".