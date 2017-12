Setién, su relación con Simeone y el mercado

No podía faltar en la comparecencia de Quique Setién una pregunta sobre su relación con Diego Simeone. En concreto le preguntaban por la famosa conversación en la que el cántabro le decía que no le gustaba la forma de jugar del Atlético de Madrid.

"Le dije en plan de chiste (que no le gustaba su fútbol), espero que no te moleste. Él se rio. No iba nada de crítica en es. Esto es como cuando vas al cine y ves las películas que te gustan y no ves la que no te gustan. A Simeone lo admiro y no podéis imaginar cómo. Ha conseguido cosas que yo no sería capaz. Ha convertido un club lleno de dudas en algo que lo ha puesto en un nivel espectacular. Simeone tiene un mérito para mí extraordinario. Tendría que estar todos los días con él para ver si es capaz de inyectarme ese entusiasmo que pone en las cosas porque yo no soy así. Respeto lo que hace y ahí están los resultados. Luego está lo que te gusta y lo que no te gusta. Tengo mucho que aprender de Simeone, no sé si él piensa de mí que puede aprender algo. De la visión atrevida de mi fútbol a lo mejor le habría gustado algo. Lo que pasa es que si se pone a jugar igual no puede competir con Real Madrid y Barcelona, pero jugando como lo hace pues sí puede hacerlo".

La última pregunta de la rueda de prensa ha sido sobre el mercado: "Está todo el mundo trabajando a destajo por mejorar todo esto, de verdad".