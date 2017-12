4-1: El Badajoz condena un mal Betis Deportivo

El Betis Deportivo cayó goleado por 4-1 en el Nuevo Vivero ante un CD Badajoz que hizo valer su gran segunda mitad para dejar sin validez el tempranero gol de Loren Morón a los dos minutos de partido. Un choque crucial para ambos por su situación en la tabla que terminó con los tres puntos del lado blanquinegro y que le sirven para finalizar la decimoctava jornada un punto por encima del filial verdiblanco, que no estuvo acertado en los metros finales.

Y eso que el choque se le puso de cara transcurridos dos minutos. Por entonces, el Badajoz había comenzado llevando la iniciativa y pisando el área verdiblanca. Sin embargo, fue Esteban quien vio el eslalon de Loren por la derecha, le sirvió un balón en largo y al espacio que el delantero no desaprovechó para burlar primero a Fernando, meta local, y después empujar el esférico al fondo de las mallas por duodécima vez esta temporada.

Fue un jarro de agua fría para un Badajoz que sabía de la importancia del partido y que se había concienciado para hacer bien las cosas. Poco a poco fue recuperándose del mazazo y a los 20 minutos Juanma tuvo en sus botas la posibilidad de igualar la contienda, pero incomprensiblemente mandó a las nubes el balón con todo de cara. Acto seguido, fue su compañero Álex Rubio el que esta vez no perdonaría.

El encuentro no tenía un claro dominador pero sí es cierto que los locales comenzaban a hacer méritos para empatar. Así, tras avisar segundos antes, Álex Rubio fabricó un auténtico golazo al zafarse de todos los zagueros verdiblancos que se le pusieron por delante y sacarse un zapatazo desde la frontal del área que hizo inútil la estirada de Pedro. El gol espoleó a los locales, que siguieron buscando con ahínco darle la vuelta al marcador.

No lo lograron en el primer tiempo, donde el filial del Betis se defendió como pudo ante las embestidas locales, pero no resistió en la reanudación. Los de José Juan Romero, no obstante, comenzaron bien los segundos 45 minutos, compitiendo y pisando el área contraria ante un rival más ambicioso que terminaría llevándose el gato el agua. Fue José Ángel, con otro verdadero golazo, el que situó el 2-1 en el 54'. El jugador sorprendió a propios y extraños con un disparo inimaginable.

El Betis Deportivo trató entonces de buscar el área extremeña sin éxito. Seguramente, cuando mejor se encontraba, llegó la sentencia por parte del Badajoz, obra de Guzmán tras una buena contra conducida por Álex Rubio. La puntilla la terminaría poniendo el exbético Juanma en otro contraataque de manual que pilló a la zaga verdiblanca despistada y que puso la rúbrica a un choque en el que el Betis Deportivo no supo aprovechar sus momentos y terminó pagándolo con una derrota.

CD Badajoz: Fernando (2), Chechu (2), Gabri Izquier (2), Manu Torres (2), Jesús Muñoz (2), Javi Rey (2), Joaqui Flores (2) (Guzmán (2), 64'), José Ángel (2) (Sergio Martín (2), 62´), Juanma (2), Álex Rubio (3) (Eloy (-), 82') y Ruano (2).

Betis Deportivo Balompié: Pedro (0), Esteban (1), Redru (1), Junior (1), Nil (1), Miguel (1) (Iván Navarro (1), 58'), Rober (1) (Nieto (-), 77'), Hinojosa (0), Tellado (0) (Nacho (-), 86´), Irizo (0) y Loren (1).

GOLES: 0-1 (2') Loren. 1-1 (22') Álex Rubio. 2-1 (54') José Ángel. 3-1 (76') Guzmán. 4-1 (80') Juanma.

ÁRBITRO: Bueno Prieto (Colegio Madrileño). Tarjetas amarillas a los locales Gabri Izquier, Javi Rey, Manu Torres, Jesús Muñoz, Juanma, Chechu, José Ángel, Álex Rubio; y a los visitantes Rober, Nil, Irizo. Tarjeta roja directa al bético Nil (85´)

CAMPO: Nuevo Vivero, 3.000 espectadores.