Betis-Atlético: Narciso sigue buscando a su musa

Setién no engaña a nadie. No le están saliendo bien las cosas, pero no duda en pregonar que su canon de belleza, como el de Narciso en el estanque, se refleja en un balón. El cántabro sabe que la situación -cinco partidos sin ganar- es muy delicada, pero está perdidamente enamorado de un estilo que prima lo estético y nadie le podrá convencer de que renuncie a buscar a la musa que inspire a sus pupilos y que enamore al beticismo. No puede cambiar lo que, más que una manera de jugar al fútbol, es algo intrínseco en su forma de ser dentro y fuera del campo.

, sólo dispone de Guardado y Camarasa para elegir al ´5´ de una medular con Boudebouz acompañándoles a ambos y con Tello y Joaquín en los costados. Un once demasiado ofensivo, sobre todo teniendo en cuenta que, además de criticada, su zaga sigue mermada, con Amat sancionado y con Feddal sin tiempo para ganar el ritmo que necesita él y, sobre todo, un equipo que hace aguas y que, lejos de levantar un muro, abre de par en par las puertas.

Por si fuera poco, el Betis tiene hoy enfrente a un especialista en hacer eso que tanto se le está atragantando: conceder el balón al rival, cerrar espacios, sellar su área y matar al contragolpe.

Porque Simeone, antagonista por antonomasia de Setién, tampoco engaña a nadie y también está enamorado de una idea que defiende a capa y a espada y que, como el cántabro con la suya, define su manera de entender este deporte. Y que le funciona. Eliminado de la Champions, sí; pero invicto en Liga, sumando 19 salidas ligueras sin perder y sin ceder ni un punto ni un gol en tres duelos contra Setién. Él tampoco variará su plan. No en vano, dejó claro en la previa que el sustituto de Griezmann será "el trabajo en equipo", por lo que cabe esperar que opte por su línea de cuatro mediocentros para blindar la zona ancha, con Koke y Saúl cayendo a bandas y dos velocistas arriba: Correa y Gameiro. El cerrojo lo echarían Gabi y Thomas, aunque antes debe solucionar su duda en el lateral derecho: Juanfran, recién salido de lesión, o el ghanés, que dejaría su sitio en la medular a Augusto o Saúl, que a su vez haría hueco en el costado a Carrasco.

El Betis necesita ganar ya, como y a quien sea; pero vencer hoy al sólido Atlético de Simeone reforzaría y aportaría confianza a una idea que se resquebraja.