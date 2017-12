Barragán: "Voy a luchar para seguir en el Betis"

Antonio Barragán llegó el pasado verano al Betis en calidad de cedido por el Middlesbrough por una temporada, pero con una idea mucho más a largo plazo de lo que refleja su contrato. El acuerdo entre clubes era que el lateral derecho se quedaría en La Palmera a cambio de un millón de euros si jugaba un mínimo de 45 minutos en al menos 25 partidos; condición que va camino de cumplir sobradamente el sevillano, que tiene muy claro que su intención es quedarse.

"Mi objetivo es seguir aquí. Yo firmé mi contrato no pensando sólo en este año, sino en que me quedaría un par de años más en este club. Estoy muy contento aquí y pienso en ir partido a partido, pero sí quiero quedarme aquí y voy a luchar por ello, intentando poner mi granito de arena para hacer del Betis un equipo grande", ha asegurado Barragán en una entrevista al programa 'Heliópolis', de 'Betis TV', donde dijo sentirse muy cómodo como verdiblanco.

"Estoy contento por llegar a un gran club, por la acogida de la afición y por la confianza del míster para poder mostrar mi fútbol. El único pero que puedo poner son estos últimos partidos, porque cuando no ganas no puedes estar feliz; pero trabajaré para ayudar a que el equipo sume puntos y consiga sus objetivos", ha agregado este sevillano nacido en Galicia.

Sobre esta mala racha que se extiende ya a siete partidos seguidos sin conocer la victoria, el carrilero se ha mostrado convencido de que la plantilla está sobradamente capacitada para salir adelante y se ha negado a afrontar los dos últimos partidos de 2017 como si fuesen finales: "Estamos en una situación negativa, pero también estamos a tres puntos de Europa. Hay muchos equipos en pocos puntos. Tampoco tenemos que pensar que son finales. Queremos sumar esos seis puntos, pero vamos a ir partido a partido. Primero vamos a ir a Málaga a ganar y a cambiar la dinámica, y ya en casa, con una afición que se nota mucho, pelear contra el Athletic para ganar también e irnos con una sonrisa a las vacaciones", ha deseado.

A su juicio, "el equipo está trabajando fuerte para llegar al nivel deseado y que se vea un equipo comprometido, que lucha por este escudo y que suda esta camiseta". "Entiendo a los aficionados, pero vamos a mejorar. En el fútbol mandan los resultados y, si no ganas, parece que no has hecho nada. Cuando un futbolista llega al Betis sabe que llega a un club histórico, con una afición exigente que quiere ganar siempre. La gente no debe dudar de que trabajamos cada semana para ganar y mejorar", ha agregado.

"Empezamos muy bien, todos los equipos tienen rachas negativas, a nosotros nos ha tocado ahora y cada partido que jugamos intentamos salir de ella. El equipo está muy comprometido, vamos a muerte el uno con el otro y sabemos que tenemos que hacer algo más porque con lo que hacemos no nos llega para tener los resultados de principios de temporada", ha continuado Barragán, quien ha lamentado la derrota ante el Atlético, aunque considera que "hay que quedarse con lo positivo".

"Han cambiado cosas. La sensación fue positiva, después de varios partidos sintiéndonos incómodos con el balón y sin hacer las cosas bien en defensa. Creo que éste es el camino: presión tras pérdida, controlar la posesión -que contra el Atlético fue de más de un 73 por ciento-, hacer daño con el balón... Queríamos que fuese un punto de inflexión. El Atlético aprovechó la que tuvo y nos fuimos con otra derrota y con una sensación agridulce, pero durante muchos minutos se vio ese Betis que todo el mundo quiere ver, dimos un paso adelante, tuvimos mucha personalidad y estoy convencido de que vamos a salir de esta situación", ha asegurado el futbolista verdiblanco.