Setién: "Hay materia prima para confiar"

El técnico del Real Betis, Quique Setién, concedió ayer una entrevista a COPE, en la que habló de la derrota del Betis ante el Atlético de Madrid. "Me parece injusto el resultado final, porque hoy hemos superado al Atlético de Madrid en ocasiones. Hemos tenido algunas oportunidades que han podido entrar, como ha entrado la de ellos. Era una cuestion de acertar. Ellos lo han hecho y nosotros no. Hemos tenido varios balones que han pasado por delante de Oblak pero no hemos podido entrar", dijo.

Setién reconoció en directo las diferencias entre ambos conjuntos: "Es un equipo tremendamente efectivo, tiene grandísima plantilla y tiene un entrenador que lleva seis años en el equipo. Le podemos ganar pero hay una gran diferencia entre nosotros y el Atlético de Madrid".

A pesar de la derrota, el ex de Las Palmas se mostraba satisfecho con el trabajo realizado: "No hemos ganado, pero lo hemos superado. Es uno de los diez mejores del mundo, ha sido en su campo, y hemos conseguido tener más el balón. Nos hemos despistado un poco pero creo que hemos mejorado. Hemos mejorado la imagen de los ultimos partidos".

El santanderino no tuvo reparo al hablar de su relación con el entrenador atlético: "No he hablado con Simeone. Le he dado la mano y lo he felicitado por la victoria". Desmintió además las afirmaciones sobre su mala relación con el técnico argentino, fundadas a raíz de los comentarios en los que Setién criticaba el sistema de juego de Simeone: "Yo no tengo mal rollo con él. Tengo una buena relación con él. Le pregunté en su día y él no está molesto conmigo. Ayer dije en la previa que admiro el trabajo que ha logrado en el Atlético de Madrid".

Las derrotas del Real Betis, configurándose como el equipo con la peor racha liguera de la campaña, con tres derrotas y dos empates, han alertado a Setién que, en su defensa, ha argumentado que no ve positivo un nuevo cambio de entrenador verdiblanco. "No sé si es bueno para la entidad volver a cambiar de entrenador. Yo no estoy defendiendo mi puesto de trabajo. Llevamos una mala racha pero también hemos hecho los 9 primeros partidos muy buenos, que el equipo ha estado francamente bien. Hay materia prima para confiar en lo que estamos haciendo, a pesar de que hemos tenido bajas importantes de larga duración y hemos perdido algunos jugadores importantísimos: Feddal, Javi García, Tony Sanabria. Seguramente perderemos a Guardado".

El técnico fue autocrítico con el resultado ante Las Palmas de la jornada anterior: "Hemos jugado especialmente bien todos los partidos, a excepcion del encuentro ante Las Palmas. Hay que confiar. Al principio había mucha ilusión, estaba todo el mundo encantado con este proyecto. Cambiar de nuevo, otra vez, no creo que sea lo mejor. Aquí han pasado entrenadores con todos los estilos y creo que merece la pena esperar un poco más. Creo que los jugadores están con el equipo y hay muchas cosas que rescatar".