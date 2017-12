El futuro de Adrián San Miguel, en el aire

El nombre de Adrián San Miguel nunca ha dejado de estar vinculado al Betis, desde que abandonó el club verdiblanco. No en vano, en cada ventana de transferencias se habla de la posibilidad de que regrese a Heliópolis, donde Antonio Adán no ve satisfecha su mejora de contrato.

El guardameta ha revelado en Onda Cero que tiene que "hablar con el presidente" del West Ham, dado que acaba contrato en 2019. Adrián dice que no sabe "qué pasará" con su futuro, pero es posible que los 'Hammers' hagan un esfuerzo por retenerlo, dado que en las últimas semanas está rindiendo a un excelente nivel, tras desbancar a Joe Hart de la titularidad. Así lo reconoce su entrenador, David Moyes: "Joe es un gran chico, no se va a marchar en enero. Mi trabajo es construir el mejor equipo titular, tengo que pensar en mi club y no en la selección. Tengo la suerte de contar con dos grandes porteros y por ahora Adrián se ha ganado la titularidad".

El caso es que por La Palmera no se olvidan de él, y por esa cuestión fue preguntado: "¿El Betis? Tiene un gran portero en Adán". Todo apunta a que habrá movimientos entre los palos de la portería verdiblanca el próximo verano, cuando Adrián, si no renueva antes, se convertirá en una gran oportundidad de mercado.