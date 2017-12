Jémez toma nota del Betis

El Betis mejoró su juego ante el Atlético, dando síntomas de seguir vivo y de creer en la filosofía de Quique Setién, pero los números hablan de un equipo que lleva siete partidos (seis de LaLiga y uno de la Copa) sin conocer la victoria y que tendrá, por tanto, una 'final' en Málaga, el próximo lunes.

Serra Ferrer ya ha dejado claro que no estima conveniente despedir al técnico cántabro, pues, entre otras cosas (una de ellas es que tiene tres años de contrato), tiene constancia, tras tantearla, de que la plantilla está con el preparador. Ahora bien, la situación podría volverse insostenible si el Betis cayese en la Costa del Sol con una imagen similar a la ofrecida, por ejemplo, en Las Palmas.

El mercado no deja muchas opciones, tras haber cambiado ya de entrenador varios equipos de LaLiga y algunos en repetidas ocasiones, siendo Paco Jémez uno de los que aparece en todas las quinielas. Sobre todo en la de la Unión Deportiva Las Palmas, con cuyo presidente ya ha hablado. "Si digo que no he hablado con Miguel Ángel Ramírez, estaría mintiendo. Estando en México ya me llamó y le dije que 'hasta que no acabe aquí no quiere que la gente piense que mi cabeza no está en otra cosa que no fuera Cruz Azul'. Para mí, era fundamental que me dejaran este mes. Si Las Palmas sigue sin entrenador y lo consideran, hay muchas posibilidades de que acabe allí", ha dicho el ex del Córdoba o el Rayo en la Ser.

Pero, realmente, Jémez está abierto a cualquier posibilidad, siempre que sea en España. Ya no quiere separarse más de los suyos: "Lo que quería era estar un mes con mi familia; no me puse una fecha concreta. Lo que quería era pasar las Navidades con mi familia: Nochebuena, Navidad... Después de eso, estoy abierto a entrenar a cualquier club que me presente un proyecto interesante. Las Palmas no me ha dicho nada. Dentro de lo que mi tiempo me permite, sigo a Las Palmas. Vi el partido del Betis, el del Alavés, veré el del Espanyol y el del Getafe. Quiero ver varias situaciones. Si me quedo con lo del Alavés, no tengo toda la información. Toda la información que podamos llevar es importante".

"Donde vaya iré porque quiero ir allí. ¿Igual me puede salir una cosa mejor que Las Palmas y acabo allí? Pues puede ser. Los retos deportivos no los miro por la facilidad o la estabilidad deportiva, sino por lo bonito que es sacarlo adelante", concluye un Jémez en quien Ramírez piensa como nueva posibilidad para salvar su desastrosa temporada.