Sergio León achaca, en parte, la mala racha del Betis a "las lesiones"

El delantero del Real Betis Sergio León ha asegurado hoy que la mala racha de su equipo, que no gana desde hace dos meses, puede deberse a "las lesiones de jugadores importantes", lo que demuestra que "la suerte no está de cara".

Sergio León dijo en rueda de prensa que espera "jugar en Málaga con ganas, con la misma intensidad que ante el Atlético de Madrid", frente al que se dio "una imagen buena"; aunque "el fútbol son resultados" y si "no ganas, te vas jodido a casa", por lo que espera "cambiar esta dinámica lo antes posible".

El ariete cordobés, que no ha marcado en los siete últimos partidos, ha indicado que "más que esta racha", le "preocupa la de resultados del equipo" porque cree que "los goles ya llegarán" cuando "mejoren los resultados", que es en lo que "se basa todo esto", pues "el trabajo de la semana no vale para nada si no se gana".

Sergio León ha reiterado que no está "teniendo suerte" en los últimos encuentros y que desea "meter goles" porque hace su "trabajo, pero no están llegando los balones como al inicio de temporada", aunque ha admitido que ha fallado "algún gol claro, como ante el Eibar".

"Pero no le doy demasiadas vueltas porque eso es meterte mucha presión. Hay que darle las vueltas justas. El lunes trataremos de acabar con ambas rachas, la de marcar y la de ganar", ha añadido el delantero verdiblanco.

El futbolista bético espera encontrarse ese día con "un rival difícil, como todos", pero ha recordado que el Betis ha sido capaz de vencer en el campo del Real Madrid, por lo que saldrá "a morir e intentar ganar" en las dos jornadas que restan "antes de Navidad".